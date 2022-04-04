برلين تطرد "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إن بلادها قررت طرد ”عدد كبير“ من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا في حين أفادت معلومات تلقتها وكالة فرانس برس أن عددهم يصل إلى أربعين.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون ”تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا“.

وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.

وأضافت في بيان مقتضب ”لن نسمح بذلك بعد الآن“.

وتأتي عمليات الطرد هذه بعد إعلانات مماثلة في الأيام الأخيرة من دول عدة في الاتحاد الأوروبي.

واستنكرت بيربوك مجددا ”الوحشية التي لا تصدق للقادة الروس“ خاصة في بوتشا، وهي منطقة قرب كييف استعادتها القوات الأوكرانية من الجنود الروس وحيث اكتشفت عشرات الجثث السبت.

صور بوتشا ”تشهد على رغبة في الإبادة تتجاوز كل الحدود“ على ما قالت الوزيرة التي وصفت في وقت سابق هذه الفظائع التي نسبها الرئيس الأوكراني إلى القوات الروسية بأنها ”جرائم حرب“ و“جرائم ضد الإنسانية“.

وتشتبه السلطات الألمانية في أن هؤلاء الدبلوماسيين الذين سيطردون، يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية، وأمامهم خمسة أيام لمغادرة ألمانيا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس.