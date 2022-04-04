مسؤول: لا يمكن للبنتاغون تأكيد وقوع فظائع في بوتشا بأوكرانيا

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الإثنين، إن الجيش الأمريكي ليس في وضع يسمح له بأن يؤكد بشكل مستقل الروايات الأوكرانية عن فظائع ارتكبتها القوات الروسية بحق المدنيين في بلدة بوتشا، لكن ليس لديه سبب لدحض هذه الروايات أيضا.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: ”نحن نرى نفس الصور التي ترونها، ليس لدينا أي سبب على الإطلاق لدحض المزاعم الأوكرانية حول هذه الفظائع، إنها مقلقة للغاية“.

وأضاف: ”لا يمكن للبنتاجون أن يؤكد ذلك بشكل مستقل، لكننا لسنا أيضا في أي وضع يسمح لنا بدحض هذه المزاعم“.

ونفى الكرملين الاتهامات المتعلقة بقتل مدنيين في البلدة.