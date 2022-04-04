رئيس بلدية ماريوبول: المدينة دُمرت بنسبة 90%

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا فاديم بويتشينكو، أن المدينة ”دمرت بنسبة 90٪“، فيما ”40٪ من بنيتها التحتية غير قابلة للإصلاح“.

وقال في مؤتمر صحافي، الإثنين، إن ”الخبر المحزن هو أن 90٪ من البنية التحتية للمدينة دُمرت، و 40٪ منها غير قابلة للإصلاح“، مضيفا أن ”نحو 130 ألف نسمة“ لا يزالون محاصرين فيها.

وقبل الحرب، كان عدد سكان ماريوبول نحو نصف مليون نسمة.

وأضاف بويتشينكو: ”الجيش الروسي يدمر ماريوبول بوحشية… القصف لا يتوقف“، لاسيما ”قاذفات الصواريخ المتعددة“.

وأكد أنّ الهجمات على ماريوبول تأتي خصوصا ”من البحر“، حيث توجد ”سفن روسية“.

وقال آسفًا: ”نخطط لإجلاء السكان المتبقين، لكن لا يمكننا القيام بذلك اليوم“.

ويتبادل الروس والأوكرانيون منذ عدة أيام مسؤولية الصعوبات التي تواجه عمليات الإجلاء من ماريوبول إلى زابوريجيا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر غربا.

وتعرضت ماريوبول للدمار، إذ يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر ويقصفها، تاركًا السكان لمصيرهم في ظروف مروعة.

إلى ذلك، يبحث الأوروبيون، الإثنين، في تشديد العقوبات على موسكو التي اتّهمها الرئيس الأوكراني بارتكاب ”إبادة جماعية“، بعد العثور على جثث عشرات المدنيين في محيط كييف، في حين رفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها وشددت على حصول ”فبركة“ للمشاهد وعلى بث ”أنباء كاذبة“.

وأعربت دول غربية عدّة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا التي زارها الرئيس الأوكراني، الإثنين، والواقعة في ضواحي كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها، والتي أظهرت جثثا عدة لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية.

وصرّح زيلينسكي لوسائل إعلامية من بينها وكالة ”فرانس برس“: في أحد شوارع المدينة عثر فيه على جثث الكثير من المدنيين، ”إنها جرائم حرب وسيصنفها العالم إبادة جماعية“.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي يريد المساعدة في جمع أدلة بشأن جرائم الحرب الروسية.

ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، بالمشاهد ”المروعة“.

واعتبرت أن المعلومات الواردة ”تثير تساؤلات خطرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي“، داعية إلى ”الحفاظ على كل الأدلة“.

وبعد بث هذه المشاهد، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان أن التكتل سيناقش، الإثنين، بشكل ”طارئ“ فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا؛ استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة.

وأعلن مصدر رسمي أمريكي أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن ”إبادة جماعية“ محتملة في أوكرانيا، وطالب بمحاكمة مرتكبيها ”أمام المحكمة الجنائية الدولية“.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الإثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن ”الإبادة الجماعية“ التي ارتكبها وفق قوله، الجيش الروسي في مدن أوكرانية، بينها بوتشا.

ونفت روسيا على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل ”قاطع“ كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا.

ودعا بيسكوف القادة الأجانب إلى عدم توجيه ”اتهامات متسرعة“ إلى موسكو، و“الاستماع على الأقل إلى الحجج الروسية“.