ليتوانيا تطرد السفير الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا

قررت ليتوانيا، اليوم الإثنين، طرد السفير الروسي في فيلنيوس؛ على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي يتهم الجنود الروس بارتكابها، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس للصحافيين، ”ردا على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة من بينها بوتشا، قررت الحكومة الليتوانية تقليص التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي سيتوجب على سفير جمهورية روسيا الاتحادية المغادرة“.

يذكر أن ليتوانيا قد أعلنت وقف واردات الغاز الروسي، وقالت إنها ”أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا القرار“.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا سيمونيته، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، يوم أمس الأحد: ”من الآن فصاعدًا، لن تستهلك ليتوانيا سنتيمترا مكعبا من الغاز الروسي السام“. وأضافت أن هذا يجعل ليتوانيا ”أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفض استيراد الغاز الروسي“.

From now and so on Lithuania won't be consuming a cubic cm of toxic russian gas.

LT is the first EU country to refuse Russian gas import.

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) April 3, 2022