هل تقلب حرب أوكرانيا الطاولة على ماكرون في الانتخابات الرئاسية؟

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن ”الدخول المتأخر“ من جانب الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، في الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، يضعه في ”خطر“ أمام التحدي القوي من جانب اليمين.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن ”الحملة للانتخابات الرئاسية، المقرر لها التاسع من نيسان/ أبريل الجاري، انطلقت، مع بداية متأخرة من جانب ماكرون، وصعود بارز لمرشحة اليمين مارين لوبان“.

وأضاف التقرير الذي نشر يوم الإثنين، على موقع الصحيفة الإلكتروني ”أخيرا دخل ماكرون سباق الدعاية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أمام حشد يبلغ قوامه 30 ألفا من أنصاره في باريس، كان هذا الظهور رائعا من حيث التصميم، وهو الأول له في حملته الانتخابية، قبل أقل من أسبوع على التصويت، ودقّ ماكرون خلال هذا الحدث أجراس الإنذار“.

وتابع ”لكن الدخول المتأخر من جانب ماكرون في الحملة الانتخابية وتركيزه على الحرب في أوكرانيا، يضعه في خطر أمام التحدي القوي من جانب اليمين الفرنسي“.

وأوضحت الصحيفة ”لا تعتقدوا أن الأمر محسوم، وأن كل شيء يسير على ما يرام، هكذا قال ماكرون لأنصاره المحتشدين، وذلك في اعتراف متأخر بأن الانتخابات الرئاسية، التي بدا أنها من المؤكد أن تسفر عن فوزه بولاية ثانية، أصبحت الآن مفتوحة على كل الاحتمالات“.

وأردفت بالقول، إن ”المحاولات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا استهلكت قدرا كبيرا من وقت ماكرون، ما جعله لا يملك الوقت الكافي للحملة الانتخابية، ولكن معسكر ماكرون استيقظ على خطر احتمالات أن تتجه فرنسا نحو سياسات يمينية مناهضة للهجرة، والتقرب من روسيا، والتشكيك في حلف شمال الأطلسي، الناتو“.

تقدم لوبان

وأشارت ”نيويورك تايمز“، إلى أن المرشحة اليمينية مارين لوبان، التي تدخل الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة في محاولة للوصول إلى الإليزيه، حققت تقدما ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين، بالتركيز على قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة، التي كان لها صدى كبير لدى ملايين الفرنسيين، الذين يكافحون لتوفير احتياجاتهم، مع زيادة أسعار البنزين بنسبة تفوق 35% خلال العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن أحدث استطلاع للرأي أجرته Ifop-Fiducial أظهر حصول لوبان على 21.5% من الأصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات المقرر لها السبت المقبل، وهو ضعف ما سيحصل عليه المرشح اليميني الآخر إريك زيمور، الذي تراجع كثيرا في السباق، بـ11% فقط، لتضيق لوبان الفجوة مع ماكرون، الذي حصل على 28%.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يكون ماكرون ولوبان ”فرسي الرهان“ في الجولة الثانية من الانتخابات، يوم الـ24 من أبريل.

ورأت الصحيفة أن الأكثر قلقا بالنسبة لماكرون، وفقا لما كشفته الاستطلاعات، هو أن الفارق بينه وبين لوبان سيكون ضئيلاً، إذ من المتوقع أن يحصل على 53.5%، مقابل 46.5% لصالح لوبان، في الجولة الثانية من الانتخابات؛ ما سيمثل فارقاً ضئيلاً بينهما، مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ حصل على 66.1%، مقابل 33.9% لمنافسته اليمينية.

وقالت إن شعبية ماكرون تراجعت بنقطتين أو 3 نقاط في استطلاعات الرأي خلال الأسبوع الماضي، وتعرض لانتقادات متزايدة لرفضه مناقشة المرشحين الآخرين بسبب وجود أمور أكثر أهمية بالنسبة له، مثل الحرب والسلام في أوروبا، بشكل أكبر من الأزمات التي تواجهها الديمقراطية الفرنسية.