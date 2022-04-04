بحفل توزيع جوائز جرامي.. زيلينسكي يدعو لدعم بلاده في مقطع مصور

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد في شريط مصور تم بثه في حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في الولايات المتحدة وناشد المشاهدين دعم الأوكرانيين ”بأي طريقة ممكنة“.

وقال زيلينسكي ”ما هو أكثر شيء معاكس للموسيقى؟ صمت المدن المدمرة والقتلى.

”املأوا الصمت بموسيقاكم. املأوها اليوم كي تحكوا قصتنا. ادعمونا بأي طريقة ممكنة. أي شيء ولكن ليس الصمت“.

واتهمت أوكرانيا، روسيا، بارتكاب جرائم حرب، في بلدة بوتشا الواقعة خارج العاصمة كييف، في حين عبرت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى عن استيائها من الصور المنشورة عن قتلى مدنيين.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن رئيس بلدية بوتشا، قوله أمس السبت، إن ”القوات الروسية قتلت 300 من السكان خلال احتلال دام امتد شهرا للبلدة“.

وأضافت الوكالة: ”رأى صحفيون من الوكالة ضحايا في مقبرة جماعية وجثثا ملقاة في الشوارع“.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم أوكرانيا، ووصفت اللقطات والصور التي تظهر جثث القتلى بأنها ”عرض مسرحي من جانب نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية“.

وقالت الوزارة في بيان: ”كل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، ويزعم أنها شاهدة على (جرائم) الجنود الروس في مدينة بوتشا في منطقة كييف، هي استفزاز آخر“.

ونفت روسيا في السابق استهداف المدنيين ورفضت مزاعم بارتكابها جرائم حرب في حملتها التي وصفتها بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.

وحتى قبل بوتشا، اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي واستشهدوا على ذلك بقصف مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ومسرح كان مكتوبا عليه أنه مخصص لإيواء أطفال.

وقال خبراء في مجال القانون إن محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس ستواجه عقبات كبيرة وقد تستغرق سنوات.