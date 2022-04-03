العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان التركية في الموصل

تعرضت قاعدة ”زليكان“ التركية في محافظة نينوى العراقية مساء اليوم الأحد، لقصف صاروخي هو الثاني خلال أيام.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، بأن صاروخين استهدفا قاعدة زليكان، شمال شرق مدينة الموصل، دون معرفة حجم الخسائر حتى الآن.

وحسب وسائل إعلام كردية، فإن صاروخين سقطا قرب اللواء 112 لقوات البيشمركة.

والثلاثاء الماضي، تعرض محيط قاعدة زليكان لقصف بثلاثة صواريخ، سقطت قرب القاعدة، دون وقوع أضرار تذكر.

وتُتهم عادة فصائل مسلحة على ارتباط بإيران، باستهداف القواعد العسكرية للدول الغربية، وهذا ينبع من خطاب تلك المجموعات تجاه الولايات المتحدة وحلفائها، وتجاه القوات الدولية في البلاد، فضلًا عن تبنيها بعض تلك الهجمات.

ولا تبدي تلك الفصائل لهجة حادة تجاه تركيا ووجودها في العراق، أو تتبنى قصف قواعدها، بينما تقول أوساط سياسية في إقليم كردستان، إن حزب العمال الكردستاني هو المنفذ لتلك الهجمات المتقطعة على الوجود التركي في العراق.

وتجتاح تركيا منذ سنوات الشريط الحدودي مع العراق، حيث نشرت قوات عسكرية إضافية، واستهدفت عدة قرى حدودية بالقصف الجوي والمدفعي؛ ما تسبب بهجرة مئات السكان المحليين جراء تردي الأوضاع، وتوغل القوات التركية هناك.

وفرضت القوات الأمنية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، حظرا شاملا على التجوال في 12 قرية بسبب عمليات القصف التي تشنها طائرات الجيش التركي واستمرار المواجهات بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية في المنطقة.

وقد تم وضع نقطة عسكرية لقوات البيشمركة وقوات حرس الحدود العراقية في المنطقة، لحماية أمن وسلامة المواطنين هناك، وفق قناة ”رووداو“ الكردية.

والأسبوع الماضي، قدم عدد من نواب البرلمان العراقي طلبا لرئيس مجلس النواب؛ لتشكيل لجان خاصة بمراقبة وإحصاء القوات الأمريكية والتركية في العراق.

ووقع على وثيقة الطلب أكثر من 25 نائبا في البرلمان، حيث طالبوا بالتحقيق في عدد القوات التركية في العراق في الموصل وإقليم كردستان، خاصة بعد تمركز 5 قواعد عسكرية وتوغل 37 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان، فضلاً عن التحقيق في القصف المتكرر من تركيا على شمال العراق.

ومع وصول رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي إلى منصبه عام 2020، أجرى محادثات موسعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود قواته في محافظة نينوى، فضلًا عن العمليات العسكرية على الحدود، لكنها لم تسفر عن شيء.