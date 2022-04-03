الكرملين: من المستحيل عزل روسيا في العالم المعاصر

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتبر الكرملين، يوم الأحد، أنه من ”المستحيل“ عزل روسيا في العالم المعاصر، في وقت استهدفت البلاد سلسلة غير مسبوقة من العقوبات الغربية؛ بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية العامة ”روسيا 1″، نشرت وكالات الأنباء الروسية مقتطفات منها، أنه ”لا يمكن أن يكون هناك أي عزل لروسيا، إنه مستحيل تقنيا في العالم المعاصر“.

وأضاف بيسكوف أن ”روسيا نفسها أكبر بكثير من أوروبا“.

وتصاعدت العقوبات الدولية ضد روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا، في 24 شباط/فبراير.

وتدارك بيسكوف: ”لكن عاجلا أم آجلا سنضطر إلى إقامة حوار، سواء أراده أحدٌ عبر المحيط الأطلسي أو لا“.

وكرر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”لم يرفض أبدًا“ لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإيجاد حل يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا.

واعتبر بيسكوف أنّه ”من الناحية الافتراضية مثل هذا الاجتماع ممكن“.

وشدد على أنه يتعين على الوفدين الروسي والأوكراني المشاركين في مفاوضات السلام أولًا التوصل إلى اتفاق ”ملموس“ لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال إنه ”ليس (المقصود) عددا من الأفكار، بل وثيقة مكتوبة ملموسة“.

ورأى كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، في وقت سابق الأحد، أنه من المبكر جدا التحضير لاجتماع بين بوتين وزيلينسكي.

إلى ذلك، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا، الأحد، بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا.

واتُّهمت القوات الروسية بتنفيذ ”مجزرة متعمّدة“ في بوتشا، غداة العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية؛ ما أثار تنديد مسؤولين غربيين.

وعُثر الأحد، على 57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا، بحسب ما أفاد، الأحد، مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني لوكالة ”فرانس برس“.

وعبّرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الأحد، عن صدمة إزاء ظهور أدلّة جديدة على قتل مدنيين في أوكرانيا، وحذّرا من أن تراجع القوات الروسية من محيط كييف قد لا يكون إشارة إلى انسحاب تام أو إنهاء للعنف في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، لقناة ”سي أن أن“، ”لا يَسَعك إلّا التعامل مع هذه الصور بوصفها ضربة مؤلمة“، مضيفًا: ”هذا هو واقع ما يحصل كلّ يوم إذا استمرت وحشية روسيا ضد أوكرانيا“.

وأكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أنه ”ليس متفائلًا جدًا“ بشأن ما تقوله روسيا عن سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية كييف.