أوكرانيا: مذبحة بوتشا متعمدة.. وأوروبا تتهم روسيا بـ"الوحشية"

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا روسيا، اليوم الأحد، بارتكاب ”مذبحة“ متعمدة في بلدة بوتشا خارج كييف ودعا مجموعة السبع إلى فرض عقوبات جديدة ”مدمرة“ على موسكو.

وقالت أوكرانيا أمس السبت، إن قواتها استعادت جميع المناطق المحيطة بكييف. وقال رئيس بلدية بوتشا، وهي بلدة محررة تبعد 37 كيلومترا شمال غربي العاصمة، إن الجيش الروسي قتل 300 من السكان.

ونقلت وزارة الخارجية عن كوليبا قوله ”ما زلنا نحتشد ونبحث عن الجثث، لكن العدد وصل بالفعل إلى المئات. الجثث ملقاة في الشوارع. قتلوا مدنيين أثناء بقائهم هناك وعندما كانوا يغادرون هذه القرى والبلدات“.

ولم تعلق روسيا حتى الآن علنا على هذه الاتهامات. ونفت موسكو في السابق اتهامات أوكرانية بأنها تستهدف المدنيين أو ترتكب جرائم حرب محتملة.

ودعا كوليبا المحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة بوتشا وبلدات أخرى حول كييف في أقرب وقت ممكن لجمع الأدلة.

ونقلت الوزارة عنه قوله ”أحث المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية على إرسال بعثاتها إلى بوتشا وغيرها من البلدات والقرى المحررة في منطقة كييف، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، لجمع كل الأدلة على جرائم الحرب الروسية“.

في غضون ذلك، اتهم الاتحاد الأوروبي الأحد القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية في منطقة كييف بعد أن قال رئيس بلدية بوتشا، إن 300 من السكان قتلوا خلال غزو القوات الروسية المستمر منذ شهر.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على تويتر ”صُدمت بأنباء الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات الروسية. الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا في توثيق جرائم الحرب“ مضيفا أن جميع القضايا يجب أن تتابعها محكمة العدل الدولية.

وأكدت أوكرانيا أمس السبت، أن قواتها استعادت جميع المناطق حول كييف، وتقول إنها سيطرت بالكامل على منطقة العاصمة لأول مرة منذ بدأت روسيا غزوها في 24 فبراير/ شباط.

وقال رئيس بلدية بوتشا، وهي بلدة محررة تقع على بعد 37 كيلومترا شمال غربي العاصمة، إن 300 من السكان قتلوا على يد الجيش الروسي.

وعلق شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في التكتل، على تويتر قائلا ”صُدمت من صور الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة“.

ونفت روسيا في السابق استهداف المدنيين ورفضت مزاعم بارتكابها جرائم حرب في حملتها التي وصفتها بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية في موسكو بعد على طلب للتعليق عند سؤالها اليوم الأحد عن الجثث التي عُثر عليها في بوتشا.

وقال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الدولية.

وأضاف ”المزيد من العقوبات والدعم من جانب الاتحاد الأوروبي في الطريق“.