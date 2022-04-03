تقرير: 1.2 تريليون دولار لتحديث الترسانة النووية الأمريكية

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن تكلفة مشروع تحديث الترسانة النووية للولايات المتحدة خلال الـ 30 عاما المقبلة تبلغ نحو 1.2 تريليون دولار.

وأضافت المجلة في تقرير لها، أمس السبت، أن ”الولايات المتحدة تقوم حاليا بتحديث ترسانتها النووية للمرة الثالثة فقط منذ عام 1960، بالتزامن مع بروز قوى نووية معادية“.

وأشارت إلى أن ”هذا التحديث سيبلغ ذروته في 2029-2030 عندما تبدأ أحدث المنصات النووية العمل في الميدان“.

وقالت المجلة: ”لكن هذا الرقم مضلل، فهو لا يتعلق فقط بتكلفة التحديث، ولكن أيضًا بتكلفة تشغيل وصيانة الأنظمة النووية القديمة للولايات المتحدة“.

وأضافت أنه ”بالنسبة لأولئك الذين يعارضون التحديث لأسباب تتعلق بالتكلفة، يتعين عليهم مواجهة حقيقة أن تكلفة عدم القيام بأي شيء سوى إطالة عمر المنصات والقوى النووية الحالية، تبلغ ثلثي التكاليف السنوية الحالية للمشروع النووي“.

ورأت أنه ”حتى لو احتفظت الولايات المتحدة بأنظمتها القديمة على مدى الـ 30 عامًا المقبلة، وهو ما لا تستطيع فعله من الناحية الفنية، فإن التكلفة ستظل ضعف تكلفة بناء قوى ردع جديدة وأكثر قدرة وأكثر فعالية من حيث التكلفة“.

الرادع الاستراتيجي

ونبه التقرير إلى أنه ”يمكن للولايات المتحدة، مقابل أقل من 450 مليار دولار على مدى العقود القليلة المقبلة، بناء – بموجب قواعد معاهدة ستارت الجديدة – 400 صاروخ باليستي عابر للقارات، و 12 غواصة جديدة والصواريخ المرتبطة بها“.

كما يمكنها بناء ”20 قاذفة B-21 جديدة، وأنه مع وجود 40 قاذفة من طراز B-52، فهي من شأنها أن تشكل مجمل الرادع النووي الاستراتيجي للولايات المتحدة“، وفق المصدر ذاته.

وقالت ”ناشيونال إنترست“، إنه ”بالنظر إلى العصر النووي بأكمله، أنفقت الولايات المتحدة 24 مليار دولار سنويًا في المتوسط بين 1946-2022 على رادعها النووي، أو حوالي 2 تريليون دولار“.

وأضافت أن ”الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن البرنامج الحالي لتحديث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، سيستمر 55 عامًا، ومن المقرر أن تستمر الغواصة الجديدة من فئة كولومبيا 70 عامًا، في حين أن القاذفة B-21 قد تستمر لنصف قرن تقريبًا“.

وأشار تقرير المجلة الأمريكية إلى ”تصريحات وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، التي قال فيها إن هذه التكاليف في متناول الولايات المتحدة؛ لأنه يمكنها تحمل تكاليف البقاء“.

وأضاف أنه ”في الواقع، نظرًا لتطور القوات النووية الروسية والصينية، والتقدم النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية الأخيرة لكوريا الشمالية، تواجه الولايات المتحدة خصمين كبيرين على الأقل ومجموعة من التهديدات النووية الأخرى“.

وختمت المجلة قائلة: ”لردع هذه القوات، فإن تكلفة الردع النووي الأمريكي هي في الواقع صفقة“.