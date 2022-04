الرئيس الباكستاني يوافق على حل البرلمان.. وانتخابات جديدة خلال 90 يومًا‎‎

وافق الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الأحد على نصيحة رئيس الوزراء عمران خان بحل المجلس الأدنى من البرلمان الذي كان سيصوت على الإطاحة بخان.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن ”رئيس باكستان الدكتور عارف علوي وافق على نصيحة رئيس وزراء باكستان حل الجمعية الوطنية بموجب… الدستور“.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجا خان من تحرك كان يهدف للإطاحة به من منصب رئيس الوزراء، إذ عرقل نائب رئيس البرلمان اقتراح سحب الثقة باعتباره غير دستوري. وتعهدت المعارضة بالطعن في هذه الخطوة في المحكمة العليا بالبلاد.

انتخابات جديدة

وقال فرخ حبيب، وزير الدولة للإعلام في باكستان، اليوم الأحد، إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يومًا.

وجاء إعلان حبيب في تغريدة على تويتر.

New elections will be held in 90 days

— Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) April 3, 2022