طالبان تحظر زراعة واستهلاك المخدرات

أصدرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان، الأحد، قرارًا بحظر زراعة نبات الخشخاش وإنتاج واستهلاك كافة المواد المخدرة والمسكرة في البلاد.

وحظرت الحكومة المؤقتة بقرار من زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده، إنتاج واستهلاك كافة المواد المخدرة والمسكرة والاتجار بها.

وذكر المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، محمد نعيم، على حسابه في تويتر: ”مرسوم سماحة أمير المؤمنين (أخوند زاده) بشأن زراعة الخشخاش وحظر جميع أنواع المخدرات“. وفقًا للمرسوم، ”يتم إبلاغ الجميع بأنه منذ تاريخ صدور هذا المرسوم، تم حظر زراعة الخشخاش تمامًا في جميع أنحاء البلاد ولا أحد يزرع الخشخاش في أراضيه، ومن زرعه فإنه يهلك حرثه ويعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية“.

وتابع: ”كما أن جميع أنواع المخدرات ومعاملاتها محظورة في جميع البلاد، مثل الكحول والهيروين والحشيش والأفيون والشيشة والأقراص والحبوب و… تعاطيها، بيعها، شرائها، نقلها، تجارتها، استيرادها وتصديرها وإنتاجها ومصانع تصنيع المخدرات“.

1/3- مرسوم سماحة أمير المؤمنين بشأن زراعة الخشخاش وحظر جميع أنواع المخدرات

وفقًا لمرسوم أمير المؤمنين، يتم إبلاغ الجميع بأنه منذ تاريخ صدور هذا المرسوم ، تم حظر زراعة الخشخاش تمامًا في جميع أنحاء البلاد ولا أحد يزرع الخشخاش في أراضيه و من زرعه فإنه يهلك حرثه و يعامل وفق أحكام — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) April 3, 2022

وتحتل أفغانستان المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج الأفيون بنسبة تبلغ 85 بالمئة.

يشار إلى أن الحظر الذي فرضته حكومة طالبان المؤقتة، كان ساريا أيضًا إبان حكومة أشرف غني، لكن لم يكن يطبق فعليا، وفق الأناضول.

وكان استهلاك المشروبات الكحولية محظورًا رسميا في عهد غني، إلا أنه كان يتم بيعها بشكل سري في كافة أرجاء البلاد.

وبعد وصول ”طالبان“ إلى السلطة في 15 أغسطس/آب 2021، تراجعت المساعدات الخارجية المقدمة لأفغانستان، مما أدى إلى ظهور تحديات اقتصادية شديدة.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد جراء انقطاع المساعدات الدولية، زاد الإقبال من قبل الأفغان على العمل قي قطاع المخدرات الذي يدر أرباحا كبيرة.