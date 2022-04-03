ترامب يقترح غزو أفغانستان مرة أخرى

اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غزو أفغانستان مرة أخرى، وذلك خلال تجمع جماهيري حاشد في مدينة ميشيغان، السبت، لدعم مرشحي الحزب الجمهوري.

وقال ترامب إن ”القوات الأمريكية تركت معدات عسكرية بمليارات الدولارات عندما قرر بايدن الانسحاب على عجل من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، نحن نعيش في أخطر جيل في حياتنا، ولدينا رئيس ليس لديه فكرة عما يحدث ليس لديه فكرة عما يفعله وليس لديه أي فكرة عما يقوله“.

At a Trump rally today in metro Detroit, the largely Republican crowd cheers with approval as Trump suggests sending the US military back into Afghanistan: “Maybe we ought to go in and take it back.” pic.twitter.com/Ba7KybjZTJ — Niraj Warikoo (@nwarikoo) April 3, 2022

وتحدث الرئيس السابق عن إنجازاته خلال فترة رئاسته قائلا إنه ”لم يُقتل شخص واحد خلال 18 شهرًا في أفغانستان في أثناء توليه الرئاسة“ مشيدا بعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأضاف ”لديك الكثير من المواطنين الذين تحتجزهم طالبان في أفغانستان. يبدو أن طالبان غير راضية كفاية بمبلغ 85 مليار دولار التي احتفظت بها ربما يتعين علينا الدخول هناك واستعادتها، أغبى شيء رأيته في حياتي حدث هناك، استولوا على أفضل المعدات العسكرية في العالم ، من نظارات الرؤية الليلية إلى 700 ألف بندقية آلية“.

واعتبر ترامب أن ”الانسحاب الأمريكي كان خطأ، وبايدن قدم أكبر قدر من الإذلال في التاريخ والآن تسبب ضعف بايدن في كارثة أوكرانيا“، مؤكدًا أن ”الغزو الروسي لأوكرانيا ما كان ليحدث لو كان هو الرئيس والقائد العام للقوات الأمريكية“.

ولفتت المجلة إلى أن ترامب لم يعلن حتى الآن إن كان سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة في 2024، لكنها أشارت إلى أنه يسافر من ولاية إلى أخرى كل أسبوع لمواصلة دعم قاعدة الحزب الجمهوري وتأييد المرشحين.