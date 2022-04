ترامب يقترح غزو أفغانستان مرة أخرى

اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غزو أفغانستان مرة أخرى، وذلك خلال تجمع جماهيري حاشد في مدينة ميشيغان، السبت، لدعم مرشحي الحزب الجمهوري.

وقال ترامب إن ”القوات الأمريكية تركت معدات عسكرية بمليارات الدولارات عندما قرر بايدن الانسحاب على عجل من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، نحن نعيش في أخطر جيل في حياتنا، ولدينا رئيس ليس لديه فكرة عما يحدث ليس لديه فكرة عما يفعله وليس لديه أي فكرة عما يقوله“.

At a Trump rally today in metro Detroit, the largely Republican crowd cheers with approval as Trump suggests sending the US military back into Afghanistan: “Maybe we ought to go in and take it back.” pic.twitter.com/Ba7KybjZTJ

