قبيل العزل.. عمران خان يهاجم واشنطن وقائد الجيش يغازلها

يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تصويتا صعبا لعزله، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في تلك الدولة المسلحة نوويا، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“، اليوم الأحد.

وقدمت المعارضة الموحدة، إقتراحًا بحجب الثقة عن عمران خان، في جلسة برلمانية تبدأ الساعة 11.30 صباحًا ”0630 بتوقيت غرينتش“.

وإذا ظلت المعارضة موحدة، فمن المتوقع ألا يحصل خان، على الأصوات اللازمة لنجاته من اقتراع حجب الثقة، والتي تبلغ 172 صوتا.

وقال شاهد من ”رويترز“ إن ”قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام أباد“.

وتنحي المعارضة باللوم على خان، في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد.

ويقول رئيس الوزراء الباكستاني، دون تقديم أدلة، أن الولايات المتحدة هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به، وتنفي واشنطن ذلك.

وأشار خان، امس السبت، إلى أنه قد ”يرفض نتيجة تصويت للإطاحة به“، وفق ”رويترز“.

وقال لمجموعة مختارة من الصحفيين الأجانب في مكتبه: ”كيف يمكنني قبول النتيجة في حين أن العملية برمتها فقدت مصداقيتها؟.. الديمقراطية تعمل استنادا إلى قوة أخلاقية.. ماذا تبقى من تلك القوة الأخلاقية بعد هذا التواطؤ؟“.

وأضاف: ”التحرك للإطاحة بي، هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية“، واصفا ذلك بأنه ”محاولة لتغيير النظام“.

ودعا خان، الذي فقد بالفعل الغالبية البرلمانية، التي يتمتع بها بعد أن انسحب حلفاء رئيسيون من حكومته الائتلافية وانضموا إلى المعارضة، أنصاره إلى ”النزول إلى الشوارع اليوم الأحد، قبل التصويت“.

من جهته، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، امس السبت، إن ”بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن“.

والعلاقات الأمريكية الباكستانية متصدعة خاصة بسبب أفغانستان حيث اتهمت واشنطن إسلام اباد بدعم تمرد حركة طالبان، الذي تسبب في العام الماضي في انسحاب فوضوي للقوات الأمريكية وقوات الدول الحليفة.

ومع ذلك فإنه في حين سعت الحكومة لعقد اتفاقات تنمية بمليارات الدولارات مع الصين المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة، بدا الجيش حريصا على ألا يقوض العلاقات مع واشنطن التي أمدته في السابق بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات.

وقال باجوا، في مؤتمر أمني في إسلام اباد: ”نشترك في تاريخ طويل من العلاقات الممتازة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تظل أكبر سوق تصدير لنا“.

وتابع باجوا، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية والتجارية الوثيقة مع الصين الحليف القديم لباكستان ”نسعى لتوسيع علاقاتنا مع كلا البلدين دون التأثير على علاقتنا مع الآخر“.