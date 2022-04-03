صحف عالمية: فظائع قرب كييف وإخفاقات بوتين في أوكرانيا

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة الأحد، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث كشفت تقارير عن أن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ يدفع بتعزيزات جديدة في رومانيا لمواجهة التهديد الروسي المتزايد.

وسلطت الصحف الضوء على تقارير أخرى وصفت الغزو الروسي بأنه أحدث إخفاقات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كما تحدثت الصحف عن مشاهد مرعبة اكتشفتها القوات الأوكرانية في ضواحي العاصمة، كييف، بعدما تركتها القوات الروسية، وسط تقارير تتحدث عن جدد مرمية على الطرقات وأكثر من 270 مدنياً، بينهم أطفال، دفنوا في مقابر جماعية.

بوتين وسلسلة الإخفاقات في أوكرانيا

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن الغزو الروسي هو الأحدث ضمن سلسلة طويلة من إخفاقات بوتين، مشيرة إلى أن علامات فشل الغزو الروسي لأوكرانيا تكمن في تلطيخ سمعة الجيش الروسي كقوة قتالية حديثة ومهيمنة، واقتصاد روسيا الممزق وتحالف غربي موحد أكثر من أي وقت مضى منذ أسوأ توترات الحرب الباردة.

وقالت الصحيفة في تحليل تحت عنوان ”سلسلة من الإخفاقات لبوتين في أوكرانيا“، ”ما لا يحظى بالتقدير بشكل أقل هو أن هذا الغزو ليس سوى الأحدث وربما الأكثر إثارة في سلسلة من الإخفاقات التي عانى منها بوتين في أوكرانيا وإذا كانت أفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات، فإن أوكرانيا هي المكان الذي تتأسس فيه باستمرار طموحات بوتين الإمبريالية.“

وأضافت، ”لقد تآمر بوتين منذ فترة طويلة لتقويض أوكرانيا علناً وسراً وحقق بعض المكاسب على طول الطريق لقد أبقى البلاد غارقة في حرب طاحنة في الشرق، وأثار الفتنة بين الطبقة السياسية وألحق الضرر ببنيتها التحتية بهجمات إلكترونية تجريبية، وهي تقنيات تم تصديرها لاحقًا إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.“

وأفادت بأن ”بوتين يمكنه الانتصار في حربه مع أوكرانيا، سواء عن طريق تحويل مدن جارته إلى ركام أو الاستيلاء على جزء كبير من البلاد في الشرق والجنوب وإعلان النصر، وذلك بسبب الدعم القوي الذي أظهره مؤخراً الشعب الروسي لهذه الحرب، لكنها اعتبرت أن هذه النتائج ستجلب تكاليفاً باهظة لموسكو بسبب عزلتها“.

وأوضحت أن ”الرئيس الروسي تعرض للإحباط في ثلاث مناسبات مهمة على الأقل عندما تدخل بشكل مباشر لوضع أوكرانيا تحت كعب روسيا، ففي 2006، حاول بوتين السيطرة على نظام توزيع الغاز الطبيعي الذي ينقل الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا إلى أوروبا، مما أحدث ضجة بقطع التدفق في منتصف الشتاء. وتراجع عندما اتضح أنه يخاطر بخسارة أسواق الطاقة في أوروبا إذا لم يكن بالإمكان الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي.“

وتابعت أنه ”في 2009، حاول الرئيس الروسي إجراء تعديل وزاري في كييف كان من شأنه أن يسمح لحلفائه بالسيطرة على الحكومة، لكن هذا الجهد انهار أيضاً، لقد ارتكب بوتين أفدح أخطائه في 2013، عندما قدم قرضًا بقيمة 15 مليار دولار للرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتس حيث يُزعم أنه فاسد موال لروسيا وأثار ذلك احتجاجات ضخمة في الشوارع الأوكرانية، مما أجبر يانوكوفيتش على الفرار إلى روسيا في 2014.“

واستطردت أنه ”مع تراكم الإخفاقات، بدأ بوتين في تشويه سمعة أوكرانيا، حيث ادعى أنها لم تكن دولة حقيقية، وفي السنوات الأخيرة قال إنها ترأسها حكومة نازية ودعا الأوكرانيين، والروس في الأجزاء الشرقية من البلاد، إلى الإطاحة بالنظام.“

واختتمت ”نيويورك تايمز“ تحليلها بالقول إنه ”في نهاية المطاف، يبدو أن الغزو يمثل بالفعل فشلًا آخر لبوتين في أوكرانيا ربما أعظم فشل له مما أدى إلى تدمير سعيه ليصبح البطل التاريخي الذي أعاد تشكيل الإمبراطورية الروسية.“

تعزيزات دفاعية جديدة

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ”التهديد الروسي المتزايد دفع أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى جعل قاعدة ميهايل كوغالنيشينو في رومانيا في الخط الأمامي لدفاع التحالف الغربي ضد موسكو“.

وأوضحت الصحيفة أن ”القاعدة العسكرية المطلة على ساحل البحر الأسود في رومانيا تعج بقوات من الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا كجزء من التعزيزات الدفاعية الجديدة للناتو، وأن واشنطن كانت تستخدم القاعدة كنقطة عبور لعمليات الإمداد في أفغانستان، لكن في الأسابيع الأخيرة، نشرت الولايات المتحدة والدول الحليفة أكثر من 1800 فرد ومئات المركبات والمعدات العسكرية الأخرى في القاعدة الرومانية، حيث تزايدت المخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما وراء حدود أوكرانيا، حيث تشترك رومانيا في حدود بطول 400 ميل مع أوكرانيا.“

ونقلت عن الكولونيل فينسينت مينغوت، قائد قوة جديدة للناتو تضم حوالي 500 جندي فرنسي و300 بلجيكي، قوله، ”نحن هنا لإرسال رسالة إلى روسيا لا تطأ قدمًا واحدة عبر الحدود، وأنه في نهاية المطاف، يمكن أن تتمركز بعض القوات في قواعد عسكرية أخرى في جميع أنحاء البلاد.“

وأضافت أن ”القوات المنتشرة في القاعدة الرومانية هي جزء من أربع مجموعات قتالية جديدة نشرها مؤخراً حلف الناتو في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا، وأنها تنضم إلى قوات أخرى أرسلها الحلف إلى بولندا ودول البلطيق بعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014“.

وأوضحت أن ”مهمة القوات القتالية تتمثل في تعزيز دفاعات الناتو الشرقية وردع العدوان الروسي، حيث تشترك رومانيا والمجر وسلوفاكيا في حدود برية مع أوكرانيا، بينما تتمتع بلغاريا بمدخل إلى البحر الأسود، وأن القاعدة تضم الآن حوالي 3 آلاف جندي، من بينهم حوالي 1900 أمريكي، تم نشر بعضهم مؤخرًا من ألمانيا، وأنه من المتوقع وفقاً لمسؤولين أمريكيين وفرنسيين وصول المزيد من الجنود في الأشهر المقبلة“.

ولفتت ”وول ستريت جورنال“ إلى أنه ”في بلدة ميهايل كوغالنيشينو المضيفة، انقسم السكان المحليون بين مؤيد ومعارض لوصول الجنود الجدد، فبالنسبة للكثيرين، لطالما كانت روسيا تشكل تهديدًا بعيدًا جدًا، لكن غزوها لأوكرانيا المجاورة أثار مخاوف من هجوم وشيك على الأراضي الرومانية، وأنه بينما يرحب بعض الرومانيين بحماية الناتو، يختلف الكثيرون ويعتبرون أن الوجود العسكري الجديد ”يضيف الوقود إلى النار“.

أهوال الحرب

ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أنه بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة الأوكرانية، كييف، التي سيطرت عليها في الأيام الأولى للحرب، اكتشفت القوات الأوكرانية لدى دخولها هذه المناطق السبت، مشاهد دمار مرعبة، بما في ذلك جثث لمدنيين غير مسلحين.

وفي مقابلة مع صحيفة ”واشنطن بوست“، قال أناتولي فيدوروك، عمدة بلدية بوتشا إحدى ضواحي كييف، إن ”حوالي 270 من السكان المحليين دفنوا في مقبرتين جماعيتين، بالإضافة إلى 40 آخرين قتلوا في الشوارع، وإن بعضهم تم تقييدهم وإعدامهم برصاصة في مؤخرة الرأس.“

وأشارت إلى أن ”الكشف عن الفظائع وجرائم الحرب المزعومة، بما في ذلك التقارير عن الجنود الروس الذين أطلقوا النار على المتظاهرين المدنيين في الشرق، يلقي بظلاله على الوضع الخطير الذي وصلت إليه الحرب، ويسلط الضوء على بقية المدن الأخرى خشية اكتشاف وضع مماثل“.

ونوهت إلى أن ”الحرب في أوكرانيا لا تزال صراعًا طاحنًا دون حل واضح يلوح في الأفق، وأن المحور الاستراتيجي الروسي قد ينذر بحرب استنزاف طويلة، ومن شأن ذلك أن يطيل أمد الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل التي فر فيها ملايين الأوكرانيين من ديارهم، وأصبحوا لاجئين في البلدان المجاورة“.

وبينت أنه ”لا يزال المحللون العسكريون الغربيون يحاولون تفسير قرار القادة العسكريين الروس بإعادة تمركز قواتهم، حيث قال المسؤولون إنهم يركزون قواتهم في الجزء الشرقي من البلاد، مرجحين أن الخطوة ربما تشير إلى معركة محتدمة للسيطرة على منطقة دونباس.“

وذكرت أنه ”رغم أن العاصمة الأوكرانية قد تبدو آمنة في الوقت الحالي، لكن في الوقت نفسه يتواصل القصف والقتال العنيف في شرق وجنوب البلاد“.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن ”إعادة تموضع القوات الروسية حتى الآن كان متواضعا نسبيًا وربما يكون تكتيكًا لخداع الأوكرانيين لخفض وضعهم الدفاعي في كييف، وإنه إذا تمكن الروس من إقناع الأوكرانيين بخفض عملياتهم العسكرية، فستكون هذه فرصة لهم على الأرجح لتوجيه ضربة ضد الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، أو دائرته الداخلية والطبقة العليا في الحكومة، نعتقد أن هناك احتمال أنهم يحاولون إغراء الأوكرانيين لارتكاب خطأ.“