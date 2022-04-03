بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان بآية قرآنية

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك مستشهدا بآية من القرآن الكريم.

وأصدر البيت الأبيض الجمعة، بيانا مشتركا باسم الزوجين الرئاسيين بايدن بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك.

وقال البيان: ”جيل وأنا نعرب عن أطيب تمنياتنا للجاليات المسلمة هنا في الولايات المتحدة، وحول العالم بحلول شهر رمضان المبارك“ كما جاء في التهنئة.

وأضاف بيان التهنئة ”بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم، بمن في ذلك مواطنونا في جميع أنحاء البلاد، فإن هذا الشهر الكريم هو وقت التأمل والنمو الروحي.“

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه خلال شهر رمضان، تلتقي المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء البلاد معًا ”لإظهار التعاطف والكرم للمحتاجين والمشاركة والاحتفال بالعديد من بركات الحياة مع أحبائهم“ بحسب ما أورده موقع ”ذا تايمز هاب“.

وقال بايدن:“بينما نواصل التعافي من الوباء، يجب علينا أيضًا أن نواصل بذل قصارى جهدنا لدعم جميع الذين يعانون والضعفاء في جميع أنحاء العالم، أولئك الذين يواجهون الاضطهاد أو الحرمان“. – كما جاء في القرآن الكريم: ”فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره“.

وأضاف في بيانه، ”كل يوم نرى تقارير مفجعة عن الأرواح المفقودة وصور العائلات والأطفال الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة“.

وذكر البيت الأبيض في البيان أن ”هذه المآسي تذكرنا بالإنسانية والتعليم المشترك لجميع الأديان الكبرى، بما في ذلك الإسلام، بأنه يجب علينا دائمًا معاملة الآخرين كما نود أن نُعامل. – خلال هذا الشهر الكريم ، عندما يكرم المسلمون في كل مكان رحمة الله العظيمة، فلنعد أيضًا إلى وعدنا بإظهار اللطف والرحمة والتفهم لبعضنا البعض. دعونا نحترم الحقيقة البسيطة والعميقة التي مفادها أن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق ”.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مسلمو الأويغور في الصين ، والروهينغيا المسلمون في بورما، والمجتمعات المسلمة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رحب الجمعة بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في الصراع باليمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال بايدن في بيان ”يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وكما قلت من قبل، لابد لهذه الحرب أن تنتهي“.