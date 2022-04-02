طرد مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور من قاعة رياضية لزين الدين زيدان

تعرض المرشح الرئاسي الفرنسي إريك زمور من جديد للطرد من قاعة رياضية يملكها النجم زين الدين زيدان، ويسيرها شقيقه نور الدين زيدان.

فقد قرر زمور، صاحب الخطاب المعادي للأجانب خصوصا المسلمين منهم، أن يلعب اليوم السبت 2 نيسان/أبريل مباراة لكرة القدم داخل القاعة مع بعض مشجعيه في مدينة مارسيليا، المعروفة بحضور قوي للجالية المسلمة.

إلا أن إدارة المنشأة الرياضية، وعلى رأسها نور الدين زيدان شقيق نجم كرة القدم ذي الأصول الجزائرية، تدخلت بعد انطلاق المباراة بوقت قصير، لتطلب من زمور ومرافقيه المغادرة، بمن في ذلك الصحفيون الحاضرون.

ونقل موقع ”لاديبيش“ الفرنسي عن الصحافة المحلية في مرسيليا قولها إن إدارة المنشأة الرياضية المسماة “ Z5 “ بينت أنه لم يتم إبلاغها بتنظيم مثل هذا الحدث، ولا ترغب في ربط صورتها بمرشح اليمين المتطرف.

من جهته، علق زمور على الحادثة في تصريح لصحيفة ”لابروفانس“، قائلًا: ”نرى أنه في فرنسا لا توجد مناطق خارجة عن القانون فحسب، بل أيضا مناطق غير مخصصة لكرة القدم“.

وقبل وصوله إلى القاعة الرياضية، كان المرشح قد زار سوقين في مدينة مارسيليا، حيث أثار من جديد الجدل بتصريحاته المتطرفة، والتي قال فيها إن مارسيليا تم ”تحويلها إلى أحد بلدان العالم الثالث وإلى بلد أفريقي“، وإنه يجب ”تنظيف كل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بكل هذا التهريب“.

وتوجد المنشأة الرياضية Z5، التي افتتحها زين الدين زيدان عام 2011، في بلدة ”إيكس أون بروفانس“ شمال مارسيليا، مسقط رأس النجم زين الدين، وهي تمتد على مساحة 3200 متر مربع، وتضم 7 ملاعب لرياضة كرة القدم.

ورد زيدان وقتها على الذين انتقدوا تأسيسه للمشروع خارج الأحياء الشمالية المهمشة بمدينة مارسيليا، بالقول إنه يعمل على توفير وسائل نقل لجلب الشبان من مارسيليا إلى القاعة الرياضية وإعادتهم، وأضاف أنه عنيد جدا وسينشئ Z5 في مارسيليا ”مهما يحصل“.

ويحتل إريك زمور المركز الرابع في السباق نحو الإليزيه حسب آخر استطلاعات الرأي، حيث يتصدر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون السباق، تليه في المركز الثاني مارين لوبين زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وفي المرتبة الثالثة جون لوك ميلونشون، زعيم الحزب اليساري فرنسا الأبية.