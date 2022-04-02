أوكرانيا: قواتنا استعادت السيطرة على منطقة كييف بالكامل‎‎

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة بالكامل على أراضي منطقة كييف.

وأضافت في منشور على الإنترنت ”تم تحرير منطقة كييف بالكامل من الغزاه“، وفقا لما نقلته وكالة ”رويترز“.

كانت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، قد قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سقط في مستنقع أوكرانيا، كما حدث من قبل للاتحاد السوفييتي في أفغانستان.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني: ”يبدو أن موسكو لم تقدّر بشكل صحيح قدرات خصمها في أوكرانيا، كما فعل الاتحاد السوفييتي في وقت سابق في أفغانستان“.

وتابعت: ”كان الكرملين يعوّل على عملية سريعة وحاسمة لحل الأزمة مع جارتها، التي تريد الخروج عن المدار الروسي، ولكن بعد عبور القوات الروسية الهادر للحدود، فإن القليل فقط هو الذي سار وفقا للخطة الموضوعة“.

وكتبت الصحيفة: ”واجهت القوات الغازية مقاومة شرسة، من مقاتلين أقل منها في العتاد يدافعون عن وطنهم، وسارع الحلفاء الدوليون، ومن بينهم الولايات المتحدة لدعم المقاومة الأوكرانية، وأصبحت الحرب التي كانت موسكو تراها بوصفها فرصة لاستعراض قوتها، مواجهة قاتلة ومحرجة كشفت الضعف الروسي، وتهدد استقرار نظامها المتجذّر“.

وأضافت الصحيفة: ”كذلك سار الغزو الروسي المتعثر في أوكرانيا، بعد مرور 5 أسابيع، ولكن نفس هذا السيناريو ينطبق على المغامرة السيئة التي قام بها الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، التي عجّلت بالانهيار في الداخل السوفييتي، ونهاية الحرب الباردة“.

ورأت الصحيفة أن ”تاريخ الصراع الذي يعود إلى 4 عقود ماضية يلوح في الأفق، أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صانع القرار، وهو يقود بلاده عبر المستنقع الذي صنعه بنفسه“.

وزادت: ”يقول خبراء الحرب الروسية في أفغانستان، إن بوتين فشل في استيعاب أهم الدروس من الحرب السابقة، ومن بينها ألا يبالغ في قدرات جيشه، ويسيء الحكم على خصومه“.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مكتب الرئاسة في كازاخستان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف اتفقا خلال اتصال هاتفي على أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة غير منحازة عسكريا وخالية من الأسلحة النووية.

وأضاف المكتب في بيان يلخص ما ورد في الاتصال أن بوتين أطلع توكاييف على سير المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، حسب ”رويترز“.