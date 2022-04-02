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زيلينسكي يتهم القوات الروسية بزرع ألغام في مناطق انسحبت منها
تاريخ النشر: 02 أبريل 2022 16:10 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2022 17:00 GMT

زيلينسكي يتهم القوات الروسية بزرع ألغام في مناطق انسحبت منها

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس بزرع ألغام في شمال أوكرانيا أثناء انسحابهم أو طردهم من قبل القوات الأوكرانية. وتقول أوكرانيا إن قواتها

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المصدر: رويترز

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس بزرع ألغام في شمال أوكرانيا أثناء انسحابهم أو طردهم من قبل القوات الأوكرانية.

وتقول أوكرانيا إن قواتها استعادت السيطرة على أكثر من 30 بلدة وقرية في منطقة كييف منذ أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها ستقلص عملياتها حول العاصمة للتركيز على معارك في الشرق.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة بثت اليوم السبت: ”في شمال بلادنا، يغادر الغزاة. يتم ذلك ببطء ولكنه ملحوظ. في بعض الأماكن يتم طردهم بالقتال. وفي أماكن أخرى يتخلون عن المواقع بأنفسهم“.

ولم يقدم الرئيس أي دليل على تصريحاته.

وأضاف: ”يقومون بتلغيم كل هذه الأراضي. يتم تلغيم المنازل والمعدات وحتى جثث القتلى“.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.

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