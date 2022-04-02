زيلينسكي يتهم القوات الروسية بزرع ألغام في مناطق انسحبت منها

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس بزرع ألغام في شمال أوكرانيا أثناء انسحابهم أو طردهم من قبل القوات الأوكرانية.

وتقول أوكرانيا إن قواتها استعادت السيطرة على أكثر من 30 بلدة وقرية في منطقة كييف منذ أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها ستقلص عملياتها حول العاصمة للتركيز على معارك في الشرق.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة بثت اليوم السبت: ”في شمال بلادنا، يغادر الغزاة. يتم ذلك ببطء ولكنه ملحوظ. في بعض الأماكن يتم طردهم بالقتال. وفي أماكن أخرى يتخلون عن المواقع بأنفسهم“.

ولم يقدم الرئيس أي دليل على تصريحاته.

وأضاف: ”يقومون بتلغيم كل هذه الأراضي. يتم تلغيم المنازل والمعدات وحتى جثث القتلى“.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.