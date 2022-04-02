روسيا وكازاخستان تطالبان بأن تكون أوكرانيا محايدة وخالية من السلاح النووي

قال مكتب الرئاسة في قازاخستان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف اتفقا خلال اتصال هاتفي اليوم السبت على أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة غير منحازة عسكريا وخالية من الأسلحة النووية.

وأضاف المكتب في بيان يلخص ما ورد في الاتصال أن بوتين أطلع توكاييف على سير المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

تزامن ذلك مع إعلان فيتالي كيم حاكم مدينة ميكولايف الساحلية في جنوب أوكرانيا في منشور على الإنترنت اليوم السبت أنه تأكد مقتل 35 شخصا على الأقل نتيجة الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم الثلاثاء على مبنى الإدارة الإقليمية في المدينة.

وتواصل فرق الإنقاذ إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا بعد أن أحدث القصف فتحة كبيرة في أحد جوانب المبنى الواقع بوسط ميكولايف.

وفي إطار العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها جارتها أوكرانيا، قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إن التكتل يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، لكن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيواجه تباطؤا في النمو بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه لن يواجه ركودا.

وتابع أن معدل نمو بنسبة أربعة بالمئة شديد التفاؤل وأن التكتل لن يحققه.