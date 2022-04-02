صحف عالمية: حرب العصابات تقلب الأوضاع بأوكرانيا وفشل إسرائيلي أمني نادر

قالت صحف عالمية صادرة صباح يوم السبت، إن ”حرب العصابات“ في أوكرانيا قلبت الأوضاع الميدانية لصالح كييف، ضد قوات الجيش الروسي.

وتناولت تلك الصحف أيضا، التوابع المختلفة لهذه الحرب على مناطق جغرافية بعيدة عن المعارك، بالإضافة إلى المفاجأة التي تعرضت لها إسرائيل، بعد الهجمات التي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا خلال الشهر الماضي.

تطور نوعي في الحرب

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن المروحيات الأوكرانية شنّت غارة على الأراضي الروسية بمدينة بلغورود الحدودية، وفقاً لما أكده مسؤولون روس، ونجحت في خداع الدفاعات الجوية، وقصفت مخزناً للوقود، في الوقت الذي تجري فيه مباحثات السلام في محاولة لإنهاء الحرب.

وأضافت في تقرير السبت، أن ”هذه العملية ستكون الثانية التي تقوم بها مروحيات أوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية، حول مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، المطلة على بحر أزوف“.

وأشارت إلى أن ”هذه الغارة التي شنتها المروحيات الأوكرانية على مدينة روسية واقعة على الحدود بين الدولتين تشير إلى أن كييف تملك القدرة على توسيع نطاق الحرب“.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية لفتت إلى أن ”القوات الروسية تنسحب من مناطق في شمال العاصمة كييف باتجاه الحدود مع بيلاروسيا، إلا أن مسؤولين غربيين ليسوا مقتنعين بأن روسيا تخلّت عن محاولاتها للسيطرة على كييف“.

حرب عصابات في أوكرانيا

في سياق متصل، قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن أوكرانيا تستخدم حرب العصابات في مواجهة الجيش الروسي، حيث أدى هذا التكتيك الأوكراني إلى استعادة بعض الأراضي التي فقدها الجيش الأوكراني في الأيام الأولى من الحرب.

وأضافت في تقرير السبت، أن ”الأوكرانيين استخدموا هجمات تشبه حرب العصابات، في الهجوم المضاد على القوات الروسية، وأدى ذلك إلى استعادة بعض الأراضي، وتوجيه ضربات قوية لروسيا، ما أدى إلى قلب الطاولة على القوى العسكرية الأكثر تفوقاً“.

وأوضحت: ”كانت إربين، على سبيل المثال، من المفترض أن تكون جسرا سهلاً بالنسبة للروس كي يعبروا إلى كييف، لكن قرار أوكرانيا بنسف الجسور المؤدية إلى العاصمة تسبب في تأجيل تقدم القوات الروسية، وأجبرهم على محاولة الالتفاف، ما عرّضها إلى القصف، والأسلحة المضادة للدبابات التي قدّمها الغرب إلى أوكرانيا“.

وتابعت أنه ”في العديد من المواقع على أرض المعركة، فإن القوات الروسية والمدرعات تم دحرها عبر وحدات أوكرانية أقل عدداً وأقوى من حيث الدوافع، التي استغلت تفوقها في جمع المعلومات الاستخباراتية، في تحديد مواقع طوابير القوات الروسية“.

ونقلت الصحيفة عن مقاتل أوكراني يدعى فلوديمير، من إحدى الوحدات المقاتلة في كييف، قوله: ”روحنا القتالية هي العنصر الأساسي، دعم الشعب الأوكراني يعزز الدوافع لدينا، هؤلاء يقدمون لنا الدعم، والطعام والمعدات، والأدوات التي نستطيع بواسطتها حفر الخنادق“.

مفاجأة في إسرائيل

بدورها، قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن ”إسرائيل أُخذت على حين غرة، عبر سلسلة الهجمات التي شّنها تنظيم داعش، التي وضعت الدولة اليهودية في حالة حذر شديدة للغاية“.

وأضافت الصحيفة أن ”هجمات الذئاب المنفردة، التي أعلن داعش مسؤوليته عنها، أدت إلى مقتل 11 إسرائيلياً في 3 هجمات خلال أسبوع واحد، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بموجة إرهابية جديدة، في الوقت الذي أشادت فيه حركة حماس بالهجمات، وتوقعت تصاعد التوترات خلال شهر رمضان“.

ونقلت عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي بارز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن ”تلك الهجمات فاجأت الأجهزة الأمنية في إسرائيل تماماً، وأجبرتها على تغيير استراتيجياتها فوراً“.

وحذر المسؤول من أن ”حماس لا تزال مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لإسرائيل رغم هذه التطورات“.

ولفت إلى أنه ”حتى الآن لا نستطيع تحديد هوية سلسلة القيادة، ربما لا يزال هناك البعض ممن يتعاطف مع عقلية داعش، ربما التقى القليل منهم في سوريا، لكن الأمر لا يمثل صحوة لداعش في إسرائيل“.

ونقلت الصحيفة عن جو تروزمان، الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قوله إن ”المشكلة تتمثل في أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تنجح في الكشف عن 3 هجمات رئيسية خلال أسبوع، في فشل نادر بالنسبة لها“.

وأضاف تروزمان: ”كما أن عدد الضحايا المرتفع وتسليط الإعلام للأضواء على الهجمات، من المتوقع أن يشجع المزيد من العنف، إنها موجة من الصعب أن تتوقف بعد بدايتها“.

أزمة غذائية في شرق أفريقيا

من جانبها، قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم أزمة الجوع في شرق أفريقيا، وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تعتمد بقوة على المحاصيل الواردة من روسيا وأوكرانيا، التي تواجه في نفس الوقت أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن ”الجفاف جاء في البداية، ما تسبب في تجفيف الأنهار، وحصد أرواح اثنين من أطفال رقية حسين أحمد، التي فرّت عائلتها من الجزء القاحل في جنوب غرب الصومال“.

وتابعت، ”ارتفعت أسعار الغذاء، حيث تجاهد رقية حالياً، حتى بعد انتقالها إلى أطراف العاصمة الصومالية، في الحفاظ على حياة طفليها الباقيين، حيث أشارت إلى أنه حتى مع جودهم في العاصمة فإنهم لا يملكون شيئاً“.

وأردفت أنه ”في جميع أنحاء شرق أفريقيا، تسبب تراجع نسبة الأمطار في معاناة أكثر من 13 مليون شخص من الجوع الشديد، ووصلت المحاصيل الموسمية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ويملأ الأطفال المصابون بسوء التغذية المستشفيات، وتقطع العديد من العائلات مسافات طويلة للحصول على المساعدات“.

واستطردت الصحيفة: ”في إثيوبيا، حيث عرقلت الحرب الأهلية توصيل المساعدات إلى منطقة تيغراي في الشمال، انتشر انعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الست الماضية، ووصلت أمس الجمعة أول مساعدات غذائية إلى تيغراي خلال 3 أشهر“.

وأفادت ”نيويورك تايمز“ بأنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، فإن الأزمة تفاقمت، مع ارتفاع أسعار الحبوب والوقود والأسمدة، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر موردي البضائع الزراعية، مثل القمح وفول الصويا، والشعير.

وتستورد 14 دولة أفريقية على الأقل نصف ما تحتاجه من القمح من روسيا وأوكرانيا، في حين تعتمد أريتريا على الدولتين بشكل كامل في وارداتها من القمح“، وفق المصدر ذاته.