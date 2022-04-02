أمريكا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي في بيان ”هذا الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بإمكانيات جديدة“.

بغضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شريط فيديو بُثّ ليل الجمعة السبت ”إنقاذ“ أكثر من 3000 شخص من مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا وتُحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي ”اليوم (الجمعة) عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا. تمكنّا من إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول“.

ورصدت وكالة فرانس برس مساء الجمعة دخول قافلة حافلات تقل نازحين بينهم سكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات حكومة كييف.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كان مقررا أن تشارك في عملية الإجلاء، الجمعة أن فريقها الذي أرسل إلى ماريوبول اضطر إلى أن يعود أدراجه، قائلة إن إجلاء المدنيين من المدينة الساحلية المحاصرة كان ”مستحيلا“ الجمعة.

وفي الإطار ذاته، قال الرئيس الأوكراني إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا لغزوها أوكرانيا تحقق نجاحا ولا بد من زيادتها.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه يود أن تقف الصين، التي لم تفرض عقوبات على روسيا، إلى جانب أوكرانيا.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة 120 كيانا من روسيا وروسيا البيضاء ومعظمها شركات مرتبطة بالجيش إلى قائمة الجهات التي تم فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.

وفي الإطار ذاته، أعرب زيلينسكي عن ”امتنانه“ لرئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا، لمجيئها بشكل ”بطولي“ و“شخصي“ إلى كييف، وذلك خلال ترحيبه بها في العاصمة الأوكرانية.

وميتسولا التي انتُخبت رئيسة للبرلمان الأوروبي في 18 كانون الثاني/يناير، أول مسؤول عن مؤسسة أوروبية يزور العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وقال زيلينسكي لميتسولا خلال استقباله الوفد الأوروبي ”أريد أن أشكركِ شخصيا يا روبرتا، أنتِ وفريقك، في مثل هذه اللحظة المهمة لبلدنا (…) لأن المجيء إلى أوكرانيا اليوم هو بطولة“، وفق شريط فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية.

وشكر ميتسولا على دعم البرلمان الأوروبي لأوكرانيا، قائلا ”نحن نقدّر جدا كل هذه الخطوات (…) يسعدنا أن تكونوا إلى جانب الضوء والخير في ما يتعلق بأوكرانيا“.

وأضاف ”أتيتم وهذه علامة مهمة للغاية. نحن ممتنون لكم ولن ننسى ذلك“.

وقبل ميتسولا، زار رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا كييف في 15 آذار/مارس لإظهار تضامنهم مع أوكرانيا.