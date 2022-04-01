أمريكا: طالبان تفرج عن شخصين بعد احتجازهما في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن أفغانستان أفرجت عن أمريكي، ومقيم في الولايات المتحدة، كانا معتقلين هناك، وقال أحدهما إنهما كانا يشاركان في الإغاثة لإنسانية عندما ألقت طالبان القبض عليهما، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن سيف الله رؤوف، وهو مواطن أمريكي، ومن بين أفراد الاحتياط في سلاح البحرية الأمريكي، وأنيس خليل، الذي يحمل بطاقة الإقامة الخضراء، كانا ”قيد الاعتقال بغير وجه حق“ وإنهما في قطر بانتظار السفر إلى الولايات المتحدة.

وجاء إخلاء سبيلهما في ظل علاقات فاترة بين الولايات المتحدة وطالبان والتي ازدادت تعقيدًا بعد قرار طالبان بمنع تلميذات المدارس الثانوية من العودة إلى فصول الدراسة.

وحدث ذلك بعد مرور نحو 8 أشهر على سيطرة طالبان على كابول إثر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب استمرت 20 عامًا.

وكانت سلطات حكومة طالبان في أفغانستان، قررت في 28 مارس/ آذار الماضي، وقف الموظفين الحكوميين غير الملتحين، عن العمل، بحسب ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن ”وزارة الآداب العامة التابعة لإدارة طالبان، سيّرت، يوم الإثنين، دوريات في مداخل جميع المكاتب الحكومية للتأكد من إطلاق الموظفين لحاهم، والتزامهم بالزي الرسمي“.

وأضافت أن ”ممثلين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا جميع الموظفين الحكوميين بعدم حلاقة لحاهم، وارتداء لباس محلي مكون من قميص طويل وفضفاض، وسروال، وعمامة“.