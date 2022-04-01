ألمانيا تتهم ضابطا سابقا بالتجسس لصالح روسيا

قالت إنيس بيترسون المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن برلين وجهت اتهامات لضابط سابق في قوات الاحتياط بالتجسس لصالح روسيا، في واقعة قد تزيد من تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت في بيان أن رالف جي، الذي لا يمكن الكشف عن اسم عائلته بالكامل؛ بموجب قوانين الخصوصية، قام بحكم موقعه كنائب لقائد إحدى الفرق، بإمداد العملاء الروس ”بالعديد من الوثائق والمعلومات“ عن الجيش الألماني، في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2014 حتى مارس/ آذار 2020.

كما اتهمت بيترسون الضابط المشتبه به، الذي كان عضوا في عدد من اللجان الاقتصادية، بإمداد العملاء الروس بمعلومات عن تأثير العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم، على الشركات الألمانية.