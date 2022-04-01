واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية مرتبطة ببرنامجها للصواريخ الباليستية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات مالية جديدة على خمس كيانات كورية شمالية متّهمة بأنها على ”ارتباط مباشر“ بتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات تستهدف الوزارة المكلّفة تطوير صواريخ كورية شمالية وأربعة من ”فروعها“.

وقالت الوزارة إن هذه الكيانات ”دعمت تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل والأسلحة البالستية“ لبيونغ يانغ ”في انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي“، مذكّرةً بأن كوريا الشمالية أجرت تجارب على صواريخ بالستية مرات عدة منذ مطلع العام، بينها صاروخ عابر للقارات في 24 آذار/مارس.

وأكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين وفق ما نقل عنها البيان، أن هذه التجارب ”المستفزة“ تمثل ”تهديدًا واضحًا للأمن الإقليمي والعالمي“.

وأضافت ”الولايات المتحدة تتعهّد استخدام كافة طاقاتها من العقوبات للاستجابة إلى التطوير المستمرّ لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية“ لكوريا الشمالية.

وأشادت يلين بالتدابير العقابية التي أعلنتها اليابان الجمعة.

وأخفقت الولايات المتحدة قبل أسبوع في جعل مجلس الأمن يشدد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ، بسبب معارضة روسيا والصين.

وأطلقت كوريا الشمالية في 24 آذار/مارس صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، في حين كان الزعيم كيم جونغ أون قد وعد أواخر عام 2017، بتعليق تجارب الأسلحة من هذا النوع.