صحيفة: بينيت رفض دعوة من زيلينسكي لزيارة أوكرانيا

قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، رفض الأسبوع الماضي دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل زيارة أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة، عن النائبة الأوكرانية التي تزور إسرائيل حاليًا، أولغا وسيلفكا سيمغاليو، قولها إن بينيت رفض خلال محادثات مع زيلينسكي الأسبوع الماضي دعوة لزيارة أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن ”موجة (الإرهاب) التي تشهدها إسرائيل منعت بينيت من استكمال جهود الوساطة بين كييف وموسكو“، لافتةً إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض التعليق على تصريحات النائبة الأوكرانية.

والأسبوع الماضي، زار وفد أوكراني إسرائيل، من أجل بحث وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، بالتزامن مع الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عبرية، أكدت فيها أن بينيت علق جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا بسبب الأحداث الأمنية في إسرائيل.

وفي السياق، قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغن كورنيشوك، إن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، سيزور بلاده مطلع الأسبوع المقبل، وفق الصحيفة العبرية.

وأوضح كورنيشوك، أن الوزير الإسرائيلي سيلتقي نظيره الأوكراني، كما سيزور المستشفى الإسرائيلي الميداني الذي أقيم هناك، متابعاً: ”أشكر الإسرائيليين وحكومتهم على دعمهم أوكرانيا“.

وأشارت ”يديعوت“، إلى أن الوزير الإسرائيلي سيغادر إلى أوكرانيا يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن هوروفيتس يعتبر أول مسؤول إسرائيلي يزور أوكرانيا منذ اندلاع الحرب على أراضيها نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، كما تحدث أكثر من مرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة للتوسط بين الجانبين.

ويحاول بينيت لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، من أجل عقد مباحثات مباشرة بين الجانبين، بينما يؤكد الرئيس الأوكراني أن القدس هي المكان الأنسب لمثل تلك المحادثات.

يذكر أن إسرائيل أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا وقدمت لها مساعدات إنسانية، لكنها أبقت على اتصالاتها مع موسكو لتنسيق الضربات الجوية في سوريا، فضلاً عن تأثيرها في المحادثات النووية التي تجريها الدول الكبرى مع إيران.