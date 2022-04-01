لافروف يكشف عن إحراز تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة عن أنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا وإن موسكو تعد ردها على المقترحات الأوكرانية.

وقال لافروف في إفادة صحفية عقب محادثاته مع مسؤولين هنود إن محادثات السلام مع أوكرانيا يجب أن تستمر لكن كييف أظهرت ”تفهما أكبر بكثير“ للوضع في شبه جزيرة القرم ودونباس وضرورة أن يكون وضعها محايدا.

في ذات الإطار، قال الكرملين اليوم إن الضربة الجوية الأوكرانية لمستودع وقود في مدينة بيلجورود الروسية لا توفر ظروفا مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كييف.

واتهمت روسيا أوكرانيا، الجمعة، بمهاجمة المستودع لكن السلطات الأوكرانية لم ترد بعد على طلبات للتعقيب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن السلطات تبذل قصارى جهدها لإعادة تنظيم سلسلة إمداد الوقود وتجنب انقطاع إمدادات الطاقة في بيلجورود.

وأكد مسؤول روسي في وقت سابق اليوم الجمعة أن طائرتين هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا مستودع وقود في بيلجورود، في أول اتهام بضربة جوية أوكرانية على الأراضي الروسية منذ أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في أواخر فبراير شباط.

في غضون ذلك، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي والصين في أول قمة تجمعهم منذ عامين، وضغط الاتحاد على بكين لتقديم ضمانات بأنها لن تمد روسيا بالأسلحة ولن تساعدها في التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا.

وفي لهجة صريحة بخلاف المألوف، قال مسؤولون أوروبيون مطلعون على تجهيزات القمة إن أي مساعدة لروسيا ستضر بسمعة الصين على الساحة الدولية وستفسد العلاقات مع أكبر شريكين تجاريين، وهما الولايات المتحدة وأوروبا.

وبدأت أوروسولا دير فون لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي محادثات عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ. ومن المقرر أن يتحدثوا في وقت لاحق اليوم الجمعة إلى رئيس الصين شي جين بينغ.

وكرر وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعوة بلاده لإجراء محادثات سلام قريبا، مضيفا أنه يتعين مراعاة المخاوف المشروعة لكل الأطراف.

وكانت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي متوترة بالفعل قبل الحرب الأوكرانية.

وفي 2019 تحول الاتحاد الأوروبي فجأة من اللغة الدبلوماسية الناعمة إلى وصف الصين بأنها منافس، وإن كان يراها شريكا محتملا في مكافحة تغير المناخ والجائحة.