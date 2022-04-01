روسيا تسحب قواتها من مناطق شمال أوكرانيا ومخاوف من ضربات جديدة

قال حاكم منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، في خطاب مصور اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تنسحب من المنطقة لكنها لم تغادر بالكامل بعد.

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس: ”الضربات الجوية والصاروخية ما زالت ممكنة في المنطقة، ولا أحد يستبعد ذلك“.

وأضاف تشاوس أن القوات الأوكرانية تدخل وتؤمن الأحياء التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وذكر أنه من السابق لأوانه أن تتخلى القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف عن حذرها؛ لأن القوات الروسية ”لا تزال على أرضنا“.

وقالت روسيا، يوم الثلاثاء، إنها ستقلص العمليات في منطقتي تشيرنيهيف وكييف.

بدوره، قال الحاكم الإقليمي لمنطقة كييف إن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من شمال منطقة كييف نحو روسيا البيضاء.

بالتوازي مع ذلك، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الجمعة، إن القوات الأوكرانية استعادت قريتي سلوبودا ولوكاشيفكا الواقعتين إلى الجنوب من تشيرنيهيف، وعلى طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة وكييف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية: ”واصلت أوكرانيا أيضا شن هجمات مضادة ناجحة، ولكن محدودة إلى الشرق والشمال الشرقي من كييف“.

وأضافت أن تشيرنيهيف وكييف تتعرضان لضربات جوية وصاروخية متواصلة، على الرغم من مزاعم روسيا تقليص أنشطتها في هذه المناطق.

من جهته، قال مساعد لرئيس بلدية ماريوبول إن المدينة المحاصرة جنوب أوكرانيا ما زالت مغلقة أمام أي شخص يحاول دخولها، و“خطيرة جدا“ على أي شخص يحاول المغادرة.

وذكر بترو أندريوشنكو أن القوات الروسية تمنع منذ يوم الخميس حتى أقل كمية من الإمدادات الإنسانية من الوصول إلى السكان المحاصرين، مما يوضح عدم فتح ”الممر الإنساني“ المخطط له.

وقال على تطبيق تليجرام: ”المدينة لا تزال مغلقة أمام الدخول، ومن الخطر جدا مغادرتها بوسائل النقل الشخصية“.

وتابع: ”كما أنه منذ أمس، منع المحتلون نهائيا دخول أي مساعدات إنسانية ولو بكميات صغيرة إلى المدينة“.

وقال مسؤولون أوكرانيون، مساء أمس الخميس، إن قافلة من الحافلات كانت متجهة إلى ماريوبول لم تصل إلى المدينة.

وذكر رئيس بلدية ماريوبول هذا الأسبوع أن نحو 170 ألفا من السكان محاصرون هناك من دون كهرباء، وسط تناقص الإمدادات.

وأخفقت محاولات متكررة لفتح ممرات آمنة ويحمّل كل جانب الجانب الآخر مسؤولية ذلك. وتنفي روسيا استهداف المدنيين في هجومها على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير شباط.

من ناحية أخرى، قال حاكم منطقة لوجانسك شرق أوكرانيا إنه يأمل في فتح خمسة ممرات آمنة، اليوم الجمعة، أمام البلدات والمدن في المنطقة.