أوروبا تواجه خطر فقدان الغاز الروسي.. بوتين يستخدم إحدى أهم أوراقه

هدد الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بتعطيل عقود تمد أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز ما لم يُدفع ثمنها بالعملة الروسية، وذلك في أقوى رد اقتصادي له حتى الآن على العقوبات الكاسحة التي فرضها الغرب بسبب غزوه أوكرانيا.

ورفضت الحكومات الأوروبية المهلة التي حددها بوتين حتى يوم الجمعة ووصفتها ألمانيا، أكبر مشتري الغاز الروسي في القارة، بأنها ”ابتزاز“.

لكن موسكو لم تعبأ بذلك ومضت قدما في استعراض آلية ينبغي على المشترين اتباعها للحصول على الروبل من أحد البنوك الروسية.

أما الولايات المتحدة، فقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها نيد برايس يوم الخميس، إن طلب بوتين ما هو إلا علامة على ”يأس“ موسكو الاقتصادي والمالي الناجم عن العقوبات الغربية التي فرضت ردا على غزو أوكرانيا.

وكانت للمواجهة المتعلقة بالطاقة تداعيات هائلة على أوروبا في الوقت الذي يجوب فيه المسؤولون الأمريكيون دول العالم لمواصلة الضغط على بوتين لوقف غزو دخل أسبوعه الخامس وأدى إلى تشريد ربع سكان أوكرانيا.

وتريد أوروبا أن تتخلى عن موارد الطاقة الروسية، لكن هذا الخيار يهدد بزيادة أسعار الوقود المرتفعة أصلا. وعلى الرغم من أن روسيا نفسها تئن تحت وطأة العقوبات، فإنها تخاطر هي الأخرى بفقدان مصدر هام وضخم للعوائد.

وفي الوقت الذي تواجه فيه قواته مقاومة شديدة من الجيش الأوكراني، لعب بوتين بإحدى أهم أوراقه معتمدا على ارتفاع الطلب لدى مشتري الطاقة الأوروبيين.

وقال يوم الخميس: ”يجب أن يفتحوا حسابات بالروبل في البنوك الروسية. ومن هذه الحسابات سيتم سداد المدفوعات المستحقة لإمدادات الغاز ابتداء من الغد“ الموافق الأول من نيسان/ أبريل.

وأضاف: ”إذا تُسدد هذه المدفوعات، فسنعتبر ذلك تخلفا عن الدفع من جانب المشترين مع كل العواقب المترتبة على ذلك. لا أحد يبيعنا أي شيء بالمجان، ونحن لن نقوم بأي أعمال خيرية كذلك. بمعنى آخر، سيتم إيقاف العقود الحالية“.

أزمة طاقة

ومع تسبب الحرب في ارتفاع أسعار الوقود العالمية، أمر الرئيس جو بايدن بأكبر عملية سحب من احتياطيات النفط الأمريكية وضغط على شركات النفط العملاقة للتنقيب عن المزيد لخفض أسعار الغاز.

وقال بايدن في البيت الأبيض لدى إعلانه عن سحب 180 مليون برميل ابتداء من أيار/ مايو: ”هذه لحظة حاسمة وخطيرة بالنسبة للعالم“. لكن هذه الكمية لن تعوض بالكامل خسارة الولايات المتحدة من واردات النفط الروسي والتي حظر بايدن جلبها هذا الشهر.

وتقول الحكومات الغربية إن مطالبة بوتين بدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل، ستكون خرقا للعقود التي تنص على أن عملة السداد هي اليورو أو الدولار. وأعلنت ألمانيا والنمسا ”إنذارا مبكرا“ بشأن إمدادات الغاز، لكن لم تبلغ أي دولة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن مواجهتها حالة طارئة فيما يتعلق بالإمدادات.

ويلزم مرسوم وقعه بوتين يوم الخميس، العملاء، بإرسال المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى حساب مخصص في بنك ”جازبروم“ الروسي، والذي سيعيد قيمة المبلغ لمشتري الغاز بالروبل بعد ذلك لسداد المبلغ.

وقال محللون في ”فيتش سوليوشنز“ للاستشارات: ”سيتعين على روسيا أن توقف فعليا تدفقات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لفرض إرادتها، مما سيمثل تصعيدا كبيرا لم يحدث حتى في ذروة الحرب الباردة. لكنها ستوجه أيضا ضربة مالية كبيرة أخرى لخزائن روسيا“.

الروبل يصعد

وارتفع الروبل الروسي للجلسة التاسعة على التوالي في موسكو، ليغلق بالقرب من 83 للدولار يوم الخميس، وقفزت الأسهم مع رفع بعض القيود على البيع على المكشوف، مع تركيز السوق على آثار طلب موسكو على دفع ثمن صادراتها من الغاز بالروبل.

وصعد الروبل 1.6% مقابل الدولار عند 83.20، وهو أكبر إغلاق له منذ 25 شباط/ فبراير، وارتفع 1.8% أمام اليورو ليغلق عند 92.50 مقابل العملة الأوروبية.

وفقد الروبل نحو 40% من قيمته منذ إغلاق عام 2021 مع بدء القيود والعقوبات العالمية ردا على غزو موسكو لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي.

وفي تعاملات موسكو، ارتفع الروبل في 15 جلسة من أصل 16.

الأسهم تقفز

رفع البنك المركزي الروسي اعتبارا من يوم الخميس حظرا على بعض عمليات البيع على المكشوف، لكنه قصر ذلك على أسهم في 83 شركة ولم يسمح بذلك إلا للبنوك والوسطاء.

وارتفع المؤشر (آر.تي.إس) المقوم بالدولار 7.6% إلى 1021.28 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 23 شباط/ فبراير، أي قبل يوم من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وصعد المؤشر مويكس الروسي المقوم بالروبل 7.6% إلى 2703.51 نقطة.

وقفز سهم عملاق الطاقة جازبروم 12.3%. وارتفعت أسعار أسهم بنك (في.تي.بي) المشمول بالعقوبات 15.4%.