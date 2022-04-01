قيس سعيّد يستبعد إجراء انتخابات مبكرة في تونس بعد حل البرلمان

استبعد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إجراء أي انتخابات مبكرة في تونس، وذلك بعد قراره بحل البرلمان المجمد على خلفية التصويت على إلغاء مراسيم رئاسية سابقة.

وينص الفصل 89 من الدستور التونسي لعام 2014، على أنه يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

وقال قيس سعيّد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.

وأصدر سعيد، يوم الأربعاء، مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.

وحث ”الحزب الدستوري الحر“، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيّد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.

وقالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب ومن مؤيدي الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إنه لا خيار آخر أمام سعيّد بموجب الدستور، وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

وقال سعيّد يوم الخميس: ”بالأمس يتحدثون عن ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى“.

وأضاف الرئيس التونسي: ”نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات“.

وكان قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو/ تموز، ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة ”النهضة“ الإسلامي، حزب المعارضة الرئيسي في تونس، لوكالة ”رويترز“ للأنباء، يوم الخميس، إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها سعيد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.

ويقول خصوم سعيد إنه نفذ انقلابا عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي، ونحى جانبا معظم دستور 2014 وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.

وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقدا خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي، وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.