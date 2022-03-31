حريق ودوي انفجار في ميناء "ماهشهر" الإيراني.. وأنباء عن هجوم بطائرة مسيرة

اندلع حريق كبير وسُمع دوي انفجار في المنطقة الاقتصادية للبتروكيماويات بميناء ”ماهشهر“ جنوب غربي إيران، وسط أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في منطقة ماهشهر، محسن أديبي، قوله إن ”حريقا اندلع في المنطقة الاقتصادية للبتروكيماويات بميناء ماهشهر“، قبل أن يتم إخماده“.

وأكد أديبي عدم وقوع إصابات نتيجة الحريق، مبينا أن ”التفاصيل حول أسباب الحريق ستعلن في وقت لاحق“.

بدورها، أشارت وكالة أنباء ”برنا“ التابعة لوزارة الشباب والرياضة في الحكومة الإيرانية، إلى سماع دوي انفجار في أحد مواقع منطقة ماهشهر الخاصة للبتروكيماويات قبل دقائق قليلة، ونتيجة لذلك اشتعلت النيران وتصاعدت أعمدة الدخان“.

بدوره، أفاد موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، بأنه ”حصل على معلومات تفيد بأن الانفجار الذي وقع في منطقة ماهشهر الخاصة للبتروكيماويات، كان نتيجة هجوم بطائرة مسيرة“.

وأضاف الموقع: ”بعد ذلك، دخلت قوات الحماية التابعة للحرس الثوري الإيراني منطقة شركة تكرير البترول التابعة للحرس في منطقة ماهشهر الخاصة للبتروكيماويات للسيطرة على الحادث“.

وتتصدر الانفجارات والحرائق في الوحدات الإنتاجية والصناعية، والتي عادة ما تكون مصحوبة بسقوط ضحايا، عناوين الأخبار في إيران من وقت لآخر.

وفي السنوات الأخيرة، اندلعت حرائق عديدة، بما في ذلك حرائق في البنية التحتية والمنشآت العسكرية والنووية في إيران.

وفي الـ28 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، اندلع حريق في مصنع للأسمنت بمحافظة قزوين الواقعة شمال إيران.

وقال حينها مدير عام إدارة الأزمات في محافظة قزوين، قدرت الله مهديخاني، لوكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية، إن ”حريقا هائلا لم تعرف أسبابه اندلع في مصنع للأسمنت بمدينة نظر آباد التابعة لمحافظة قزوين شمال إيران“.

وأضاف مهديخاني أن ”النيران اندلعت في البداية في أحد مستودعات الأسمنت والأكياس البلاستيكية في مصنع أبيك للأسمنت“.

وفي الـ10 من الشهر ذاته، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، جراء حريق اندلع في مصنع ”شازند“ للبتروكيماويات الذي يقع بمحافظة المركزية وسط إيران.

ويعد مصنع شازند من أهم الصناعات البتروكيماوية في إيران، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية للبلاد، بالإضافة إلى تصدير الخارجي.