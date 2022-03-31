كييف تؤكد أن القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأوكرانية، مساء الخميس، أنّ القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل التي كانت تحتلّها منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقالت الوكالة الحكومية الأوكرانية المكلفة بإدارة منطقة المحطة على فيسبوك: ”لم يعد هناك أشخاص أجانب داخل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية“.

وكانت الوكالة أشارت قبيل ذلك إلى أنّ القوات الروسية بدأت مغادرة المحطة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر شمالي كييف.

واتّهمت الوكالة القوات الروسية بأنّها أقدمت خلال مغادرتها المحطة على ”نهب المباني وسرقة المعدّات وسواها من الأغراض الثمينة“.

وسيفتش متخصّصون أوكرانيون الآن المحطة بحثاً عن أيّ ”عبوات ناسفة“، حسب المصدر نفسه.

في ذات الإطار، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه من غير الواضح ما إذا كانت قافلة المركبات العسكرية الروسية المتجهة إلى كييف، والتي امتدت ذات يوم نحو 66 كيلومترا، ما زالت موجودة بعد أن فشلت في إنجاز مهمتها.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الوزارة: ”لا أعرف حتى ما إذا كانت القافلة لا تزال موجودة في هذه المرحلة.. هم لم ينجزوا مهمتهم على الإطلاق“.

وأصبحت القافلة المتوقفة رمزا للصعوبات التي تواجهها روسيا في ساحة المعركة، إذ تعرضت لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الأولى من الغزو المستمر منذ أكثر من شهر.

من جهة أخرى، نقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها ستفتح ممرا إنسانيا من مدينة ماريوبول المحاصرة إلى زابوريجيا يوم الجمعة.

وأفادت الوكالة نقلا عن الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع بأن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد قالت، في وقت سابق من يوم الخميس، إن القوات الروسية قتلت 148 طفلا خلال قصفها وغاراتها الجوية على المدن الأوكرانية، وأطلقت 1370 صاروخا ودمرت 15 مطارا أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير شباط.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان صادر عنها اليوم، أن أكثر من عشرة ملايين أوكراني فروا من ديارهم. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.