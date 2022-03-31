واشنطن تُعرب عن قلقها "البالغ" إزاء حل البرلمان التونسي

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن قلق واشنطن البالغ إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، الذي سبق أن علّق عمله العام الماضي، بعد أن تحداه النواب بالتصويت على إلغاء المراسيم التي استخدمها لمنحه صلاحيات شبه مطلقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مرارًا بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع.

وجاء إعلان الرئيس سعيد، يوم أمس الأحد، بحل البرلمان خلال ترؤسه اجتماعا لـ“مجلس الأمن القومي“، بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد.

وقال سعيّد: ”بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي؛ حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة“.

وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم الأربعاء: ”إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة“.

وأضاف سعيّد في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي: ”إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وسيتم ملاحقتهم جزائيا“.

وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب، محذرًا من ”أي لجوء للعنف، وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية.

ويوم أمس الأربعاء، عقد أكثر من 120 نائبا في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعا عبر الإنترنت، في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ الـ25 من شهر تمّوز/يوليو الماضي، بما فيها تجميد أعمال البرلمان، ومثل الاجتماع الافتراضي تحدياّ للرئيس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل إن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائبا شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.

هذا، ورحب الاتحاد التونسي للشغل ذو التأثير القوي، اليوم الخميس، بقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، قائلًا إنه ”يكرس صورة الفساد في المشهد السياسي“، لكنه دعا سعيد إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية، ووقف تجميع السلطات في يده، والعودة إلى المسار الديمقراطي.