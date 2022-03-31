بايدن: يبدو أن بوتين منعزل على نفسه وأقال بعض مستشاريه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منعزل على نفسه في روسيا على ما يبدو وإن هناك مؤشرات على أنه ربما أقال بعض مستشاريه أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف بايدن: ”إنه منعزل على نفسه فيما يبدو وهناك بعض المؤشرات على أنه طرد بعض مستشاريه أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية.. لكنني لا أريد أن أعول على الأمر بثقة كبيرة في الوقت الراهن“، دون تقديم أدلة على ذلك.

على صعيد آخر، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الأمريكية اليوم الخميس بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأمريكيون أسعارا مرتفعة للبنزين، وقال إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلا من الدفع للمستثمرين.

وأضاف: ”هذا ليس الوقت المناسب لتحقيق أرباح قياسية، لقد حان الوقت لإعلاء مصلحة بلدكم“.