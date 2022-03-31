أردوغان: محادثات إسطنبول أعطت دفعة لجهود السلام في أوكرانيا‎‎

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف، اليوم الخميس، بأن محادثات السلام الروسية الأوكرانية في إسطنبول هذا الأسبوع أعطت ”دفعة مهمة“ لجهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بيان الرئاسة التركية أن أردوغان كرر خلال المكالمة الهاتفية اقتراحه للجمع بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في تركيا.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على استعداد أنقرة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في الاتصال الهاتفي، حسبما كتب زيلينسكي على تويتر.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الزعيمين ”اتفقا على مزيد من الخطوات نحو السلام“.

وكانت تركيا استضافت، يوم الثلاثاء، محادثات سلام بين وفدي روسيا وأوكرانيا. واقترح الجانب الأوكراني خلال المحادثات نظام ضمانات أمنية من دول عدة، منها تركيا.