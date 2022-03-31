مانحون يتعهدون بتقديم 2.44 مليار دولار لمساعدة أفغانستان‎‎

قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بعد مؤتمر للمانحين، إن الدول المانحة تعهدت بتقديم 2.44 مليار دولار استجابة لمناشدة الأمم المتحدة بجمع 4.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في أفغانستان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا المانحين في وقت سابق لتقديم تمويل ”غير مشروط“، قائلا إن تسعة ملايين أفغاني يواجهون المجاعة، وإن الأسر تبيع أطفالها وأعضاء جسدها للبقاء على قيد الحياة.

وأعلنت جويس مسويا نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة أنه تم التعهد بتقديم 2.44 مليار دولار خلال المحادثات التي انتقد خلالها المانحون الغربيون، ومنهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بشدة قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الثانوي.