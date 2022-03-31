بعد هجومي بئر السبع والخضيرة.. إسرائيل تعتقل 43 مشتبها بانتمائهم لداعش

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس، عن اعتقال عشرات المواطنين العرب المشتبه بانتمائهم لتنظيم ”داعش“ على خلفية سلسلة العمليات التي وقعت خلال الفترة الماضية في الخضيرة، وبئر السبع، وأوقعت قتلى وجرحى إسرائيليين.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن ”الشرطة الإسرائيلية حققت مع 43 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم داعش هذا الأسبوع من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي“.

وأوضحت القناة، أن ”36 منهم من سكان شمال إسرائيل“، مبينة أن هذه الاعتقالات تأتي في أعقاب الهجومين اللذين تم تنفيذهما من قبل موالين لتنظيم ”داعش“ في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل وفي مدينة الخضيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد بدأت بتطبيق الاستعدادات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال الأيام الأخيرة، بحسب القناة العبرية.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان نقلته القناة العبرية، أن عناصرها التابعين لحرس الحدود نفذت الليلة الماضية عملية اعتقال طالت عددا من المشتبه باتجارهم بالأسلحة والمخدرات من مناطق محيط القدس والضفة الغربية.

ولفتت الشرطة إلى أن هذه الاعتقالات جرت بعد تحقيقات سرية خلال الأشهر الأخيرة حول مشتبهين بالاتجار بالمخدرات والوسائل القتالية.

وخلال الليلة الماضية، داهمت قوات أمنية تابعة للجيش الإسرائيلي عدة أهداف في منطقة العيزرية بالقدس، والخليل بالضفة الغربية.

ووفق البيان الصادر عن الشرطة الإسرائيلية، فإنه و“خلال اعتقال 9 أشخاص مشتبه بهم ضبطت القوات وسائل قتالية بينها بندقية من طراز ”M-16″، ذخيرة وهواتف خليوية وحواسيب ووثائق مزورة“.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، حيث وافق ”الكابنيت“ على أنشطة واسعة النطاق تكون استباقية بهدف ”مكافحة الإرهاب“، مع التركيز على نشطاء تنظيم ”داعش“ داخل إسرائيل.

ودعا رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ”الإسرائيليين الذين يملكون رخصة سلاح إلى حمل أسلحتهم معهم طوال الوقت“.

وأكد بينيت، في تصريحات صحفية أن، ”الأجهزة الأمنية تعمل بجهد لإعادة الأمان للمدن الإسرائيلية“، موضحا أن ”إسرائيل رفعت أعداد أولئك الذين يرتدون الزي العسكري والذين يحملون السلاح في جميع أنحاء البلاد“.

كما وأشار إلى أن شرطة إسرائيل انتقلت إلى العمل في حالة الطوارئ، وأن الجيش الإسرائيلي سيعزز الشرطة بحوالي 15 سرية من أفضل الجنود الإسرائيليين.