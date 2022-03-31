"بوليتيكو": غزو أوكرانيا يلقي بظلاله على العلاقات الصينية الأوروبية

قالت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية، إن ”الحرب بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وعلى ما تتوقعه أوروبا من بكين في المستقبل“.

وأوضحت المجلة في تقرير نشرته، اليوم الخميس: ”تتضمن أجندة اللقاء الافتراضي بين كبار المسؤولين الصينيين ورئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، موضوعات تتعلق بالمصالح المشتركة، مثل التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، والصحة، ودعوة من جانب الاتحاد الأوروبي لاستئناف المباحثات حول حقوق الإنسان“.

وأضافت: ”لكن الأمر الأكثر أهمية في المباحثات بين الطرفين سيكون الغزو الروسي لأوكرانيا، وما يعنيه بالنسبة للعلاقات بين الغرب والصين“.

وتابعت المجلة: ”الغزو الذي شنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفشل الغرب في الاستعداد له، أطلق أجراس الإنذار في العواصم الأوروبية، حيث تتضخم المخاوف من أن تكون القارة قد تقاربت بشكل مبالغ فيه مع دولة استبدادية أخرى، لديها احتمال القيام بنفس سلوكيات العدوان، ولكن هناك مشكلة واحدة تتمثل في أن أوروبا ليس لديها فكرة واضحة عما يمكن أن تفعله حيال ذلك“.

ونقلت المجلة عن عضو حزب الخضر الألماني، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الصين، راينهارد بوتيكوفر، قوله: ”سنرى في قمة الأول من أبريل، بين قادة الاتحاد الأوروبي والزعماء الصينيين، ما إذا كانت أوروبا قادرة على تطبيق الدروس الروسية التي تعلمتها مؤخرا على علاقاتها مع الصين“.

ورأت أن ”التساؤلات الحقيقية التي ستجيب عنها القمة الأوروبية الصينية هي: إلى أي مدى استطاعت أوروبا التعلم من أخطائها مع بوتين؟، وهل ستبدأ بالفعل في اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه بكين؟“.

ومن جانبه، قال الزميل في صندوق مارشال الألماني، نوا باركين، إن ”الصين في الماضي كانت قادرة على دق إسفين بين أوروبا والولايات المتحدة، من خلال منح الأوروبيين ”الجزرة“، عبر دخول الأسواق والمناخ.. لن يكون الأمر مفاجئا أن يحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ فعل ذلك مجددا في قمة الأول من نيسان/ أبريل“.

وتابع باركين: ”على الجانب الآخر، فإن المسؤولين الأوروبيين يريدون إشارات من الرئيس الصيني، بأن هناك خطوطا حمراء في العلاقات الروسية الصينية، وأنه سوف تكون هناك حدود لما يمكن أن تمضي فيه الصين قدما في تلك العلاقة“.

وقالت ”بوليتيكو“: ”كانت التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي متصاعدة، حتى قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن القرب الشديد بين شي جين بينغ والرئيس الروسي بوتين قبل وأثناء الصراع؛ دفع تلك التوترات إلى مستوى جديد“.

وأضافت المجلة أن ”الحرب في أوكرانيا أثارت الخوف في العلاقات الفاترة بين أوروبا والصين، حيث ترى العديد من العواصم الأوروبية موقف بكين المؤيد للكرملين، حتى في ظل قصف وتدمير المدن الأوكرانية، بأنه يمثل تحديًا محتملًا من جانب الصين للنظام العالمي والهيكل الأمني في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

ونقلت عن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغ، قوله: ”إذا اختارت الصين الوقوف إلى جانب روسيا، ودعم العدوان العسكري، فإنه يجب أن يكون واضحا أن هناك ثمنا اقتصاديا يتعين على بكين دفعه، وأن هذه السياسات سوف تؤدي إلى تقسيم العالم إلى تكتلات، وهو الأمر الذي حذروا منه طويلًا“.