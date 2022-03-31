تركيا: الملياردير أبراموفيتش يسعى بـ "إخلاص" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن الملياردير المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رومان أبراموفيتش، والذي فرضت عليه الدول الغربية عقوبات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، يسعى ”بإخلاص“ لإنهاء الحرب.

وأضاف جاويش أوغلو، أن أبراموفيتش كان يقوم بالاتصال بين كييف وموسكو منذ بدء الغزو في 24 شباط/ فبراير، بحسب ”رويترز“.

وظهر أبراموفيتش فجأة في جلسة مفاوضات أوكرانية روسية في إسطنبول، يوم الثلاثاء.

وفي تقرير الأربعاء، سلطت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية الضوء على الدور الذي يلعبه الملياردير الروسي أبراموفيتش في الوساطة التي وصفتها بـ“المفاجئة“ بين موسكو وكييف، وذلك بعد أكثر من شهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن المحادثات الأوكرانية الروسية في إسطنبول شهدت مفاجأة تمثلت في ظهور أبراموفيتش، رجل الأعمال الروسي المعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؛ بسبب قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع، وذلك بوصفه وسيطا دبلوماسيا لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، أن ”حضور أبراموفيتش كان مفاجئا على الأقل، إذا أخذنا في الاعتبار أنه ادعى في اليوم السابق أنه كان ضحية لمحاولة تسمم غامضة أثناء وجوده في كييف“.

وتابعت الصحيفة، أن مهمة أبراموفيتش البسيطة في لعب دور وسيط في الحرب بدأت في مطلع شهر مارس/ آذار الجاري، عندما رتب إبراهيم كالين، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاء في فندق كبير في إسطنبول مع رستم أوميروف، النائب الأوكراني المعروف لدى النخبة التركية الإسلامية المحافظة، حيث سافر الرجلان إلى كييف، وهناك التقى الملياردير الروسي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي زُعم أنه عهد إليه برسالة موجهة إلى فلاديمير بوتين.

ووفقا لتقارير، كان أبراموفيتش قد سافر، في الأيام القليلة الماضية، إلى موسكو لمقابلة بوتين وتسليمه رسالة مكتوبة بخط اليد من قبل زيلينسكي تحدد موقف شروط السلام لأوكرانيا.

وبحسب صحيفة ”التايمز“، قال الرئيس الروسي لأبراموفيتش: ”قل لهم إنني سأسحقهم“.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام، أنه تلقى عروضا عبر وساطات قادها عدد من الأوليغارشية الروس، في الحرب الدائرة حاليا، وقال إن ”البعض كانوا على استعداد للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب“، مشيرا إلى رغبتهم في الإفلات من العقوبات.