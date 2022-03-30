رئيس أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا يكشف عزمه الانضمام لروسيا

قال أناتولي بيبيلوف، رئيس منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا، اليوم الأربعاء، إن المنطقة ستتخذ خطوات في المستقبل القريب للانضمام إلى روسيا.

وتعترف موسكو باستقلال المنطقة ومنطقة أبخازيا الساحلية، بعد أن خاضت حربا مع جورجيا عام 2008، وتقدم لهما دعما ماليا واسعا، وتعرض الجنسية الروسية على سكانهما، وتضع ألوفا من القوات هناك.

ونقلت الخدمة الصحفية لحزب روسيا الموحدة عن بيبيلوف قوله: ”أعتقد أن التوحيد مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي وطريقنا وطموح الشعب“.

وأضاف: ”سنتخذ الخطوات القانونية ذات الصلة في المستقبل القريب. ستكون جمهورية أوسيتيا الجنوبية جزءا من وطنها التاريخي، روسيا“.

وكما هو الحال في منطقة دونباس الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا، تستخدم موسكو الاعتراف بالمناطق الانفصالية ومنح الجنسية من أجل الحفاظ على وجود مسلح في مناطق من الاتحاد السوفيتي السابق تعتبرها جزءا من نطاق نفوذها الطبيعي.