هل تتخلى أوكرانيا عن بعض أراضيها على طريقة فنلندا بالحرب العالمية الثانية؟

قال تحليل إخباري أمريكي، إن أوكرانيا قد تضطر للتخلي عن بعض من أراضيها مقابل شراء السلام مع روسيا.

وذكر التحليل الذي نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“، يوم الأربعاء، أن ”هذه التسوية قد تكون شبيهة للطريقة التي قامت بها فنلندا خلال الحرب العالمية الثانية بعد مهاجمتها من قبل الاتحاد السوفيتي“.

وأضافت الصحيفة أن ”المقاومة الأوكرانية الشرسة نجحت في تحدي فرضيات أرض المعركة، وقلبت الطاولة على التفوق العسكري الروسي، خلال الحرب المستعرة منذ 24 شباط/فبراير الماضي“.

وأشارت إلى أن ”مراقبين يهمسون بالأمر الذي لا يمكن التفكير فيه، وهو أن أوكرانيا ربما تنتصر، ولكن ماذا سيكون شكل هذا الانتصار، وحتى في تلك الحالة، هل ستكون أوكرانيا دولة كاملة؟“.

ومضت تقول: ”الخطر بأن يحقق الكرملين هدفه الأولي، والمتمثل في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية، والسيطرة الكاملة على جارته، يبدو أنه يتراجع، في ظل الإحباط والإصابات التي يعاني منها الجيش الروسي، الذي يتراجع عن العاصمة الأوكرانية كييف“.

وتابعت: ”لا تزال الخطة البديلة للكرملين، والتي أشار إليها الجنرالات الروس، تقوم على قدر من التقسيم، أو الاحتفاظ بأجزاء من أوكرانيا، ما لم تكن الدولة كاملة، تحت سيطرة روسية طويلة الأمد“.

ونقل تقرير الصحيفة عن مدير استخبارات الدفاع الأوكراني، الجنرال كيرليو بودانوف، قوله إن ”روسيا سوف تحاول ضم الأراضي التي احتلتها لتكون شبه دولة، وتضعها أمام أوكرانيا المستقلة“.

وقارن بودانوف، الهدف الروسي النهائي بتقسيم شبه الجزيرة الكورية في الخمسينيات، وقال إن ”الرئيس فلاديمير بوتين سيحاول فرض خط فاصل بين المناطق المحتلة وغير المحتلة للدولة“.

وأضاف أنه ”في الواقع إنها محاولة لفرض نموذج كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في أوكرانيا“.

وفي السياق، يرى باحثون أن الموقف الأوكراني يشبه بشكل أكبر ما حدث في شتاء عام 1939، إبان الحرب العالمية الثانية، عندما صمد الفنلنديون بصورة مفاجئة أمام الاتحاد السوفيتي لشهور طويلة.

وانتهى القتال الشرس بين الجانبين إلى هدنة وافق من خلالها الفنلنديون على الحفاظ على استقلالهم، حتى وإن كان ذلك بتنازلات عن أراض، بحسب ”واشنطن بوست“.

وكان أكبر ثمن للسلام هو ضم السوفييت لمساحات من ”كاريليا“، الممتدة من ساحل البحر الأبيض (بحر داخلي في شمال الجزء الأوروبي من روسيا) إلى خليج فنلندا“، وفق المصدر ذاته.

وأردفت الصحيفة بقولها: ”يشير مراقبون إلى أن الحرب الروسية الحالية قد زادت بالتأكيد من حدة المشاعر المؤيدة لأوكرانيا“.

وزادت: ”قد تكون خطة بوتين هي إخلاء الجنوب والشرق من الموالين لأوكرانيا، بالطريقة التي فعلها الروس بالفعل في دونباس التي يسيطر عليها الانفصاليون“.

”لكن خبراء يحذرون من أن حجم الشعور المؤيد لأوكرانيا في تلك المناطق سيجعل من الصعب الاستيلاء عليها، وحتى السيطرة عليها ستكون أكثر صعوبة“، على حد وصف الصحيفة الأمريكية.

ونقلت عن أستاذ الشؤون الدولية في جامعة فيرجينيا، جيرارد توال، قوله: ”تاريخيا، فإن هؤلاء كانوا يميلون إلى التعاطف مع روسيا كدولة، ولكن تغير ذلك في 2014، وأصبح الكثير من السكان مناهضين لبوتين، الآن أصبحوا كلهم ضد الرئيس الروسي، وأصبح الانتماء الوحيد لهم لأوكرانيا“.

وذكرت ”واشنطن بوست“: ”عرض الأوكرانيون، لأول مرة، الامتناع عن محاولة استعادة شبه جزيرة القرم، التي قالوا إن وضعها قد يصبح موضوع محادثات تستمر 15 عاماً مع روسيا“.

”وأضاف الأوكرانيون أن مستقبل المناطق المحتلة في الشرق يمكن مناقشته في مفاوضات منفصلة بين بوتين والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي“.

ورأت أن ذلك ”يمثل اعترافا من جانب أوكرانيا أنه من الممكن ألا تستمر دولة مستقلة مترابطة بشكل كامل، وأي نتيجة سوف تؤدي إلى تقويض المكاسب الروسية في القرم ودونباس ستُرى على أنها انتصار لكييف، وتمنح بوتين أكثر قليلا مما كان يمتلكه قبل الغزو“.

وختمت تحليلها قائلة: ”في نفس الوقت فإن الثمن الذي ستدفعه روسيا سيكون اقتصادا مصابا بالشلل، عزلة دبلوماسية من جانب الغرب، وفقد أعداد لا حصر لها من الجنود“.