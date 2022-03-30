الشركسي: باشاغا سيعزل الدبيبة سياسيا وإجراء الانتخابات ليس مستحيلا (فيديو إرم)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي إن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا لن يدخل طرابلس بالقوة، بل سيلجأ لاستخدام كل الأدوات السياسية والدبلوماسية لعزل حكومة الدبيبة سياسيا واقتصاديا.

وقال الشركسي، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، إن إجراء الانتخابات خلال العام الجاري لا يزال ممكنا وليس مستحيلا، مؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى تجديد الشرعية.

ودعا الشركسي بعثة الأمم المتحدة إلى ”طرح بديل في حال فشل مجلسي النواب والدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات“.

ولفت إلى أن ”الأجسام الموجودة حاليا لم تقم بتوفير المناخ المناسب للذهاب إلى الانتخابات ولن تقوم بذلك، والحديث في ليبيا عن الانتخابات ليس من باب الحديث عن الديمقراطية بل هي ضرورة وغاية“.

وأردف قائلاً: ”نحتاج إلى انتخابات وإلى تجديد الشرعية؛ لأن كل ما ينتج عن الأجسام القائمة اليوم قابل للطعن فيه، هناك من سيقول إن الاتفاق السياسي منته، ومن يقول إن المجلس الأعلى للدولة انتهى وكذلك الشأن للبرلمان، وبالتالي فإن كل الأجسام الموجودة اليوم تعاني أزمة شرعية“.

وأضاف الشركسي أن ”تجديد الشرعية ضرورة قصوى للإصلاح السياسي ووضع العربة على السكة، وهو ما سيسمح بالذهاب إلى استقرار سياسي“.

وقال عضو ملتقى الحوار الليبي إنه ”بالإمكان إجراء الانتخابات هذه السنة والأمر ليس مستحيلا، رغم الصعوبات والمشاكل، ومنها ضرورة أن تستلم الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا مهامها، ولكن أيضا لا بد من الوصول إلى قاعدة دستورية تحدد موعدا دقيقا للانتخابات، وأنصح بعثة الأمم المتحدة إذا انتهى هذا الشهر ولم يتفق مجلسا النواب والدولة على قاعدة دستورية أن تتدخل وتطرح بديلا لجسم ما لإنتاج قاعدة دستورية“، وفق تعبيره.

واعتبر أنه ”بعيدا عن تسيير واضح من بعثة الأمم المتحدة لن يتفق مجلسا الدولة والنواب على تحديد موعد للانتخابات، وسيكتبان شهادات وفاتهما بأيديهما، وهذه الأجسام لا تتفق إلا في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لأن هناك مصالح مشتركة، أما حين يتعلق الأمر بالانتخابات فلن يصلا بنا إلى أي نتيجة“، وفق قراءته.

وتابع الشركسي قوله إن ”ما نريد أن ننوه إليه هو فكرة أن تكون هناك ضمانة للانتخابات، فالبلد لا تستقر بحكومات متتالية بل بتجديد الشرعية، وإذا اتفقنا على قاعدة دستورية وأصبح لدينا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، فإن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لا بد أن تلتزم بالموعد المنصوص عليه في القاعدة الدستورية“، بحسب تعبيره.

وحول اقتراح السفير الأمريكي في ليبيا آلية لإدارة إيرادات النفط، قال الشركسي: ”حذرنا من عملية الغلق والفتح وحذرنا مصطفى صنع الله من تجميد إيرادات النفط حتى لا تصرف من طرف هذه الحكومة، فالحكومة الموجودة في طرابلس اليوم مغتصبة للسلطة ورئيسها لا يمثل ليبيا بل لا يستطيع أن يتحرك خارج طرابلس، وبالتالي فإن تجميد إيرادات النفط إلى حين استلام الحكومة الجديدة مهامها أمر في غاية الأهمية؛ لأنه إذا استمرت هذه الحكومة في نهب ثروات الليبيين قد نتعرض إلى ما هو أخطر من إغلاق صمامات النفط، وفق تعبيره.