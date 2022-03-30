إيران: المعوقات المتبقية بشأن الاتفاق النووي مرهونة بالجانب الأمريكي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إن بقاء المعوقات المتبقية في المفاوضات النووية في فيينا مرهون بإرادة الجانب الأمريكي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، على هامش الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان في الصين، وفق ما أوردت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية.

وبحسب الوكالة، فقد بحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الباكستاني القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات في أفغانستان والمنطقة.

كما شدد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة تنفيذ اتفاق الأسواق الحدودية في أسرع وقت ممكن.

من جهته، وصف وزيرا خارجية إيران وباكستان حرمان الفتيات من التعليم في أفغانستان من قبل حركة طالبان بأنه ”مخيب للآمال“، وقالا إن ”مثل هذه الإجراءات قد أبعدت الهيئة الحاكمة لطالبان عن الشعب واكتسبت الشرعية الدولية“.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الباكستاني محادثاته مع نظيره الإيراني في الصين بالممتازة، وقال إن ”الجانبين اتفقا على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في أسرع وقت ممكن“.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني بنظيره القطري حمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش الاجتماع، وفقا لوكالة أنباء ”إيرنا“ الحكومية.

وقال عبد اللهيان إنه ”يجب على واشنطن أن تتخلى عن إسرافها حتى تؤدي أسابيع من الجهود المكثفة لمختلف الأطراف في فيينا إلى النتيجة الضرورية المتمثلة في عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم“.

وتوقفت المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى الدولية في فيينا في 11 من آذار/مارس الجاري، دون تحديد موعد لاستئنافها من جديد.

وكان المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، قال الأحد الماضي، إنه ”ليس واثقا من أن الاتفاق النووي وشيك لكن اقتربنا من ذلك في بعض الأحيان“.

وأوضح مالي، في كلمة له خلال منتدى الدوحة أنه ”لا يمكن تقديم ضمانات حول ما قد تفعله أي إدارة أمريكية مستقبلية في الاتفاق النووي“.

وبين أنه ”بغض النظر عما سيحدث بخصوص العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، فإن هناك الكثير من العقوبات على إيران ستستمر“.

من جانبه، رأى رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي خلال مؤتمر الدوحة، أن طهران أصبحت قريبة من توقيع الاتفاق النووي.

وقال خرازي إن ”الاتفاق النووي وشيك لكن الأمور تعتمد على الإرادة السياسية لأمريكا“، مجددا تمسك إيران بضرورة إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية.