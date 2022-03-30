الكرملين: لا نتائج "واعدة" ولا "تقدم" في المفاوضات مع أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول أمس الثلاثاء لم تفض إلى نتائج ”واعدة جدا“ ولا أي ”تقدم“.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين ”في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدا أو تقدم من أي نوع.. هناك الكثير من العمل لإنجازه“. لكنه اعتبر أنه أمر ”إيجابي“ أن الجانب الاوكراني ”بدأ أخيرا بصياغة اقتراحاته بشكل ملموس ووضعها خطيا“.

وأضاف بيسكوف ”نحرص على تجنب الإدلاء بتصريحات علنية بخصوص جوهر“ المواضيع التي تبحث في المفاوضات لأننا ”نعتقد أن المفاوضات يجب أن تجري بعيدا عن الأضواء“.

تتناقض هذه التصريحات مع الأجواء الإيجابية التي عبر عنها مسؤولون روس شاركوا في المحادثات التي جرت الثلاثاء في إسطنبول.

ففي ختام المحادثات، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فورمين، أن موسكو ”ستقلص بشكل جذري أنشطتها العسكرية في اتجاه كييف وتشرنيهيف“ في شمال البلاد.

وقال أيضا، إن الاقتراحات ”الواضحة“ من أوكرانيا بهدف التوصل إلى اتفاق ”ستدرس قريبا جدا وستعرض على الرئيس فلاديمير بوتين“.

تلقت كييف والعواصم الغربية هذا الإعلان بتشكيك، وأعلن حاكم منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية الأربعاء، أن قصف المدينة استمر ”طوال الليل“ رغم الوعود الروسية.

وذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، أن المواقف المعلنة من قبل الروس والأوكرانيين في محادثات السلام تظل متباعدة، على الرغم من وجود بوادر لإحراز تقدم في بعض القضايا الرئيسة، إذ تلمح كييف إلى قبول ”الحياد“، وتنوه موسكو إلى أنها قد تتخلى عن بعض مطالبها الرئيسة من العملية العسكرية، مثل: الإطاحة بحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة، أنه من الممكن أن يكون المفاوضون على استعداد لمناقشة التنازلات بشأن شبه جزيرة القرم، وإقليم ”دونباس“ وغيرهما من الأراضي المتنازع عليها.

وعن مبدأ ”الحياد“، قالت ”التايمز“، إن ”أوكرانيا لا ترغب في مناقشة القيود المفروضة على قواتها المسلحة، لكنها قد تقدم وعدًا ملزمًا بعدم استضافة قواعد عسكرية أجنبية“، علاوة على أنها تريد ضمانات أمنية ”صارمة“، يمكن مقارنتها بالمادة الـ“5“ الخاصة بحلف شمال الأطلسي ”النانو“.