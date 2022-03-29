البنتاغون: روسيا "تعيد تموضع" قواتها قرب كييف ولم تنسحب

أعلن البنتاغون الثلاثاء أنّ روسيا أعادت تموضع ”عدد قليل“ من قواتها قرب كييف، لكنها لم تنسحب وربما تتحضر للقيام بـ“هجوم كبير“ في مكان آخر من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ”نشهد عدداً صغيراً (من الجنود الروس) يبدو أنهم يبتعدون الآن عن كييف، في اليوم نفسه الذي قال فيه الروس إنهم ينسحبون“ من هناك.

وكان كيربي يتحدث بعد ساعات فقط من إعلان نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فورمين أن روسيا ستقلص عملياتها العسكرية باتجاه كييف ومدينة تشرنيغيف الشمالية، عقب تحقيق تقدم في محادثات السلام في اسطنبول.

وعلّق كيربي ”ما بامكاني إبلاغكم به هو أن الغالبية العظمى من القوات المحتشدة ضد كييف التي رأيناها لا تزال في مكانها“، مضيفا لقد رأينا فقط عددا صغيرا بدأ بالتحرك بعيدا عن كييف“.

وتابع كيربي إن ”روسيا فشلت في هدفها بالاستيلاء على كييف“، لكن ”هذا لا يعني أنّ التهديد المحيط بكييف قد انتهى“.

وقال ”لسنا مستعدّين لتسمية هذا تراجعاً أو حتى انسحاباً“، موضحاً ”نعتقد أن ما يدور في أذهانهم على الأرجح هو إعادة التموضع لتعزيز موقع آخر“.

وأضاف ”كان هناك تزايد في النشاط الهجومي“ من قبل القوات الروسية في منطقة دونيتسك الانفصالية.

والى جانب البنتاغون، قوبل الإعلان الروسي بالتشكيك ايضا من قبل البيت الأبيض.

وقالت كيت بادينغفيلد مديرة اتصالات البيت الأبيض للصحافيين ”يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة بشأن حقيقة ما يحدث على الأرض، ولا ينبغي أن ينخدع أحد بالتصريحات الروسي“.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك جدول زمني يتم وضعه لرفع العقوبات مقابل إحراز تقدم، قال بادينغفيلد ”لا أعلم ان كان النشاط الروسي حاليا يستأهل الجزرة. لقد كان تركيزنا بشكل كبير على العصا“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء في الرباط إن بلاده لا تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات مع أوكرانيا، بعيد ورود تقارير عن إحراز تقدم في هذه المباحثات التي استضافتها تركيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، داعيا هذه الأخيرة إلى وقف الحرب فورا وفتح المجال للمفاوضات.

وزاد بلينكن: ”ليس هناك ما يشير إلى تقدم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لأن موسكو غير جادة“، منتقداً استمرار روسيا في التعامل بوحشية مع أوكرانيا حتى الآن، حسب وصفه.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الوفد الروسي في محادثات إسطنبول أن موسكو ستقلص بشكل ”جذري“ نشاطها العسكري في شمال أوكرانيا، بما يشمل المناطق القريبة من كييف، وذلك عقب محادثات وصفها بأنها ”مفيدة“ مع الوفد الأوكراني، بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب التي خلفت آلاف القتلى، وشردت الملايين.