البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، جون كيربي، إن القوات الأمريكية في بولندا على اتصال بالقوات الأوكرانية أثناء تسليمها أسلحة لها، لكنها لا تدربها بالمعنى التقليدي.

وأضاف كيربي أن ”طائرات إضافية، منها 10 طائرات إف-18، وأكثر من 200 فرد، ستتجه إلى شرق أوروبا، بما في ذلك ليتوانيا“، ولم يقدم المتحدث باسم البنتاغون، تفاصيل بشأن ما ينطوي عليه هذا التواصل بالضبط.

وبحسب مجلة ”بوليتيكو“، بدا الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، كأنه يسرب معلومة سرية عن دور الولايات المتحدة في تدريب القوات الأوكرانية في بولندا، وقال لأول مرة، إنه منذ بداية الحرب، يعمل الجنود الأمريكيون على تعليم الأوكرانيين كيفية مواجهة القوات الروسية.

وأضافت المجلة، أن الولايات المتحدة تقدم أسلحة قيمتها بالمليارات، وأشكالًا أخرى من المساعدات لأوكرانيا، حيث وصل معظم الدعم إلى بولندا. وقضى الرئيس جزءًا من الأسبوع الماضي في بولندا، وقابل الجنود الأمريكيين المتمركزين هناك، وألقى خطابًا حول وحدة الغرب في وجه ما أسماه ”العدوان الروسي“.

وتجنبت إدارة بايدن موضوع التدريب العسكري للأوكرانيين، ففي 22 آذار/مارس، نفى مستشار الأمن القومي تدريب الأمريكيين للقوات الأوكرانية في الوقت الحالي، لكنه أضاف: ”لدينا بالطبع قوات أمريكية تدافع عن أراضي الناتو“.

وتحولت بولندا إلى مركز رئيس لنقل الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا، وتنسق عمليات نقل الأسلحة بريطانيا، والقيادة المركزية الأمريكية الأوروبية، حيث تصل إلى القواعد الجوية البولندية، ويقوم الأوكرانيون بتحميل مضادات الدبابات والطائرات، والحصص العسكرية، والذخيرة، والستر العسكرية، في شاحنات تنقلها إلى نقاط عسكرية داخل أوكرانيا.

وأفادت ”بوليتيكو“، أنه ربما احتاج الأوكرانيون إلى عمليات تدريب على بعض الأسلحة، مثل صواريخ ستينغر، التي لم تكن لديهم قبل بداية الحرب، وأرسلتها لهم ألمانيا، ولاتفيا، من بين عدة دول، وتقوم الولايات المتحدة، وبريطانيا، بتدريب القوات الأوكرانية داخل بلادهم منذ 2015- 2022، ويشاركون بشكل دوري في مناورات حلف الناتو، ومعظم القارة، وحتى بداية الحرب، في شباط/فبراير المنصرم.