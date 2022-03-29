أوكرانيا.. زعيم "دونيتسك" يعلن بحث الانضمام لروسيا

أعلن زعيم ”جمهورية“ دونيتسك الشعبية الانفصالية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن ”الجمهورية“ المعلنة من جانب واحد، شرق أوكرانيا، قد تفكر في الانضمام إلى روسيا بمجرد أن تسيطر على منطقة ”دونيتسك“ بأكملها.

ونقلت وكالة أنباء ”دونيتسك“ عن بوشيلين قوله إن ”المهمة الرئيسة هي الوصول إلى الحدود الدستورية للجمهورية. وحينها سنقرر ذلك“، بحسب ما أوردته ”رويترز“.

وكان الزعيم الانفصالي ليونيد باسيشنيك، قال، يوم الأحد الماضي، إن ”جمهورية لوغانسك الشعبية، شرق أوكرانيا، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، والمدعومة من موسكو، قد تجري استفتاء قريبًا بشأن الانضمام إلى روسيا“.

ونقل الموقع الإخباري لجمهورية لوغانسك الشعبية عن باسيشنيك قوله: ”أعتقد أنه في المستقبل القريب سيُجرى استفتاء على أراضي الجمهورية… سيمارس الشعب حقه الدستوري المطلق، ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية“.

واعترفت روسيا، الشهر الماضي، باستقلال جمهوريتي ”لوغانسك“ و“دونيتسك“، وأمرت بما وصفته بعملية لحفظ السلام في المنطقة بعد فترة وجيزة.

وفي 24 شباط/ فبراير، أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية، والقضاء على من تصفهم بأنهم قوميون خطرون.

إلى ذلك، أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستقلص نشاطها العسكري في المناطق المحيطة بكييف، وذلك عقب محادثات وُصفت بأنها ”مفيدة“ في إسطنبول مع الوفد الأوكراني الذي طالب من ناحيته بضمانات دولية لأمن أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراخميا عن إحراز تقدم كافٍ في المحادثات، بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، بحسب ”فرانس برس“.

ودعا أراخميا إلى ”آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بل حتى بشكل أكثر صرامة“.

وعقب المحادثات المباشرة في تركيا، قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن ”المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد، وخلوها من الأسلحة النووية، انتقلت إلى مرحلة عملية“.

وبالتالي، ”تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري بشكل جذري، بعدة مرات“ في مدن كييف، وتشيرنيهيف، على ما قال.

بدوره، أكد رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير منديسكي إجراء ”نقاشات مفيدة“ في المحادثات.

غير أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، الثلاثاء، إن بلاده ما تزال تشك بجدية روسيا إزاء المفاوضات.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الرباط، حيث يجري زيارة رسمية، ”لم أرَ ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية“.