طهران تزعم أن هدنة الحوثيين "رسالة قوية" لإنهاء الحرب في اليمن

زعمت إيران اليوم الثلاثاء، أن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها المتمردون الحوثيون في اليمن تمثل ”رسالة قوية“ لوضع حد للحرب المستمرة منذ 7 سنوات في هذا البلد حيث أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص.

وأعلن الحوثيون، يوم السبت الماضي هدنة ”لثلاثة أيّام“، غداة شنهم سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على أهداف في المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً لدعم الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان أنّ الخطة التي قدّمها الحوثيون ”تتضمن رسالة قوية لإنهاء الحرب وتسوية الأزمة اليمنية سياسيا“.

وأضاف: ”إذا تم التفاعل مع خطة وقف إطلاق النار بجدية وإيجابية يمكن أن تشكل أرضية جيدة لإنهاء هذه الحرب“.

وأعرب خطيب زاده عن أمله بأن ”نشهد نهاية للصراع والمصالحة الوطنية في اليمن عشية شهر رمضان المبارك (الذي يبدأ نهاية الأسبوع)، من خلال إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية وعملية تبادل الأسرى“.

في المقابل، أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها تنتظر ”خطوات جادة“ من قبل المتمردين في اليمن قبل التعاطي مع مبادرة الهدنة التي طرحها الحوثيون، السبت الماضي؛ لوقف ضرباتهم التي استهدفتها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات خاصة لدبلوماسي سعودي (فضل عدم ذكر اسمه) قوله، إن الرياض ”تنتظر خطوات جادة من الحوثيين قبل التعاطي مع مبادرة الهدنة“، مشيرا إلى اتفاق تبادل أسرى محتمل، خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الثلاثاء، إن هروب ميليشيات الحوثيين من مشاورات الرياض، ومواجهتها بإطلاق ”مبادرات فارغة وغير مسؤولة“، يدل على عدم جديتها وعدم تعاملها بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الحرب.

وأشار بن مبارك، في تصريح صحفي عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، (هانس غروندبرغ) في الرياض، إلى أن ”الحكومة اليمنية ترحب بكل الجهود الصادقة والساعية لإنهاء الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية، وتحقيق السلام“.

وأكد بن مبارك ”موقف الحكومة اليمنية الدائم من كل الدعوات الأممية والإقليمية، التي كانت آخرها المبادرة السعودية، الواضحة في دعوتها إلى وقف شامل لإطلاق النار“، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

ودأبت المليشيات الحوثية على شن هجمات تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.