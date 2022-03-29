تقرير: تايوان ترى في "صمود" أوكرانيا ضد "الغزو الروسي" درسًا لصد أي هجوم صيني

ترى تايوان في صمود الأوكرانيين ضد الغزو الروسي لبلادهم، ووقوف الغرب ضد موسكو، درسًا حول كيفية صد هجوم صيني في المستقبل، وفق ما ذكره موقع ”إكسيوس“ الإخباري الأمريكي.

ونقل الموقع عن رئيس مؤسسة ”بروسبكت للأبحاث“ في تايوان، آي تشونغ لاي، قوله: ”إذا كان بإمكان أوكرانيا القيام بذلك، فيجب أن يكون التايوانيون قادرين على القيام بذلك أيضًا.“

ولفت إلى أن تايوان وأوكرانيا تواجهان تهديدات مماثلة، من الصين وروسيا على التوالي، اللتين لهما ”نوايا معلنة للاستيلاء على بعض أو كل أراضيهما.“

ووفقًا للموقع، ناضل شعب كل من تايوان وأوكرانيا بجد من أجل إنشاء مؤسساتهم الديمقراطية الخاصة، بينما حاول جيرانهم الاستبداديون الأكبر حجمًا تقويض تلك المؤسسات، حسب تقرير الموقع.

وأشار إلى أنه تم استبعاد كل من تايوان وأوكرانيا من الهيئات العالمية المتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة في حالة تايوان، وحلف شمال الأطلسي في حالة أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضغوط الدول الكبرى التي تريد السيطرة عليهما.

وقال الموقع: ”يقول العديد من التايوانيين إن غزو روسيا لأوكرانيا هو جرس إنذار“، لافتا إلى أن تايوان تقوم بشراء أنظمة دفاعية متطورة من الولايات المتحدة، لكنها تفتقر إلى التدريب المكثف والمعدات التي دعمت المقاومة الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشينغ، إن الحكومة تدرس تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية من الأشهر الأربعة الحالية إلى عام واحد.

ونقل الموقع عن لاي قوله: ”بين عامة الناس، هناك أيضًا زيادة في الاهتمام بتدريب مهاراتهم الدفاعية، بما في ذلك المساعدة في حالات الطوارئ وتدريب الأطباء.“

بدوره، قال ممثل تايوان لدى الولايات المتحدة، بي-كيم هسياو: ”لقد تحملت كل من أوكرانيا وتايوان منذ فترة طويلة مخاطر العيش بجوار جار مستبد معاد“، حسب وصفه.

وأضاف أن ”التصميم والصمود اللذين أظهرهما الشعب الأوكراني في أعقاب الغزو الروسي ألهم تايوان، وعزز التزامنا بالدفاع عن حريتنا“.

ورأى الموقع أن وضع تايوان يختلف عن الوضع في أوكرانيا من نواحٍ عديدة، إذ إن أوكرانيا دولة ذات سيادة معترف بها عالميًا ولها عضوية في الأمم المتحدة، في حين أن الصين أجبرت تايوان على الخروج من معظم المؤسسات الدولية في العقود الأخيرة، تاركة مكانتها الدولية كدولة ذات سيادة في ”منطقة رمادية.“

وقال الموقع: ”هذا يعني أن تايوان قد تكافح لرفع قضيتها أمام المحاكم الدولية إذا قامت الصين بغزوها، وإن بكين ستدعي أن هجومها كان شأنًا محليًا بحتًا.“

وتابع: ”في حين تشترك أوكرانيا وروسيا في حدود برية طويلة، فإن 100 ميل (160 كلم) من المياه تفصل تايوان عن الصين، ما يجعل الغزو العسكري أكثر صعوبة، ومن المرجح أن تكون أساليب الهجوم مختلفة“.

ونقل الموقع عن لاري دايموند من ”معهد هوفر“ بجامعة ستانفورد الأمريكية قوله: ”يتعين على تايوان القيام بالكثير من العمل إذا أرادت صد غزو صيني محتمل بنجاح مثل أوكرانيا.“

وأضاف: ”تحتاج تايوان إلى التخطيط مسبقًا لتطوير قدر أكبر من المرونة للصمود في وجه الجهود المبذولة لإكراهها أو خنقها أو قصفها.. وهذا يشمل تطوير المزيد من المرونة في سلاسل التوريد وزيادة المخزونات المحلية من الإمدادات والطاقة.. لكن ربما يكون أهم مورد هو إيمان السكان ببلدهم.. لقد أظهرت أوكرانيا للجمهور التايواني أن إرادة الشعب هي العامل الحاسم للدفاع“.