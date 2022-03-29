مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعلن رئيس الوفد الأوكراني للمفاوضات مع روسيا، ديفيد أراخميا، عن إحراز تقدم كاف في المحادثات التي جرت، اليوم الثلاثاء، مع الوفد الروسي في تركيا لحل النزاع، بما يسمح بعقد لقاء بين رئيسي البلدين، وفق وكالة ”رويترز“.

وقال المفاوض أراخميا، إن ”نتائج اجتماع اليوم كافية لعقد لقاء على مستوى القادة“، مثيرًا إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، بعد أن استبعدته روسيا، أمس الإثنين، معتبرة أنه سيأتي ”بنتائج عكسية“.

وكانت جولة مماثلة جرت، في 10 آذار/مارس الجاري، في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس.

ومذاك، استمرت المفاوضات عبر تقنية الفيديو، ووصفها الجانبان بأنها ”صعبة“.

واليوم الثلاثاء، ذكر التلفزيون الأوكراني أن المحادثات مع روسيا بدأت في تركيا، دون أن يتصافح أعضاء الوفدين، بحسب ”رويترز“.

وقال مراسل أوكراني: ”كان هناك ترحيب بارد ولم تكن هناك مصافحة“، دون أن يوضح ما إذا كان قد شهد اجتماع الوفود أو أن المسؤولين أبلغوه بذلك.

وقال ميخائيلو بودولياك، المستشار السياسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، على ”تويتر“، إن الوفود ستبحث ”البنود الأساسية لعملية التفاوض. تعمل الوفود بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية“.

وكان بيان للرئاسة التركية، قال إن أردوغان أبلغ نظيره الروسي بضرورة وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية في أوكرانيا عقب ”الغزو الروسي“.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني أهمية عقد لقاءات مباشرة بين الجانبين، مشددا على أن أولويات بلاده في المفاوضات معروفة، وهي الحفاظ على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى توفر ضمانات أمنية بعدم تكرار الاعتداءات الروسية.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات سابقة، أن أولويات بلاده تشمل أيضا قضية الحياد وأن تكون خالية من الأسلحة النووية.

بدوره، قال إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب زيلينسكي، إن تركيا من بين الدول التي يمكن أن تقدم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن بلاده تريد ضمانات أمنية ملزمة قانونا من مجموعة من الحلفاء، بحيث توفر لأوكرانيا الحماية في حالة وقوع هجوم في المستقبل.